¿Qué novedades trae la Resolución 68 en el sector turístico?

La Habana, 10 sep (ACN) La Resolución 68/2026 publicada en la Gaceta Oficial Ordinaria No. 73, del 3 de septiembre último, trae como principal novedad la apertura de la actividad de intermediación turística a actores no estatales y a empresas extranjeras, hasta ahora solo reservado para la entidad estatal.

Lessner Gómez Molina, director general de mercadotecnia del Ministerio del Turismo (Mintur), expresó en su cuenta en la red social X que la Resolución 68/2026 consolida el marco legal para las agencias de viajes en Cuba, garantizando profesionalismo, responsabilidad y coherencia en cada gestión, y recomienda el boletín Horizontes del Turismo que refiera todo lo relacionado con el eje 17 de las transformaciones económicas y sociales correspondientes al sector.

Los puntos clave de la mencionada normativa se centran en que permite que personas jurídicas extranjeras y formas de gestión no estatal como cooperativas o mipymes puedan constituir y operar agencias de viajes; antes las agencias internacionales solo podían operar mediante contratos de servicios, acuerdos de representación u oficinas instaladas en el país, y con la ampliación podrán intervenir directamente en el mercado receptivo.

Esa medida busca ampliar la capacidad de distribución del producto turístico cubano, facilitar la creación de circuitos y diversificar los canales de comercialización, especialmente fuera de los polos tradicionales de sol y playa.

El boletín publicado en el sitio web institucional del Mintur y en sus plataformas de redes sociales da cuenta de los requisitos para operar, entre ellos: estar constituida como persona jurídica, disponer de un centro de operación y atención permanente al cliente, contar con una póliza de seguro de responsabilidad civil y estar inscrito en el registro del contribuyente.

Este reglamento forma parte de un paquete más amplio de normas para flexibilizar la inversión extranjera, el comercio exterior y el turismo, y responde al interés de grandes agencias internacionales por operar directamente en el mercado receptivo cubano, según se informó recientemente en conferencia de prensa.

La Resolución 68 no es un hecho aislado, se integra a un grupo de normas publicadas simultáneamente en la misma Gaceta Oficial que buscan dinamizar el sector turístico: como la de transporte turístico, que actualiza la regulación del año 2004 y permite la participación de empresas con capital ciento por ciento extranjero y asociaciones entre compañías internacionales y cubanas.

También la relacionada con los guías de turismo, que regula actividad de los guías y otorga a las agencias mayor flexibilidad para su contratación, exigiendo la habilitación a través de las escuelas formadoras del turismo (Formatur) y la que tiene que ver con los incentivos fiscales, que aplica un tipo impositivo del 25 por ciento sobre las utilidades para proyectos de ecoturismo y otras modalidades de turismo especializado.

Esta nueva normativa permite al sector no estatal y al capital extranjero que actúen directamente en la comercialización de viajes hacia Cuba.