Presentaron en Guantánamo las Obras Escogidas de Raúl Castro Ruz

Guantánamo, 10 sep (ACN) La colección Obras Escogidas del General de Ejército Raúl Castro Ruz se presentó hoy en la Plaza Mariana Grajales de esta ciudad, como homenaje al legado político, humano y revolucionario del líder de la Revolución cubana.

El compendio, publicado bajo el sello Ediciones Celia, reúne más de 500 documentos y supera las cinco mil páginas en nueve tomos, acompañados de un folleto con la guía temática.

Se trató de hacer una elección lo más amplia posible, donde se combinan documentos conocidos, poco conocidos e inéditos, explicó Jorge Luis Aneiros Alonso, director de la Oficina de Asuntos Históricos de la Presidencia de Cuba y presidente nacional de la Unión de Historiadores, encargado de la presentación.

Aneiros Alonso detalló que la obra surgió del cruce de los fondos documentales de la Oficina creada por Celia Sánchez en 1964 y los resguardados en el Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC).

De ese trabajo conjunto nació una colección que recorre toda una vida revolucionaria: desde su primer artículo publicado en 1951 contra el envío de tropas cubanas a la guerra de Corea, hasta su discurso del primero de enero de 2024.

Durante su intervención, el historiador compartió anécdotas poco conocidas de Raúl, como el diario que escribió durante la guerra y cuyo manuscrito estuvo a punto de perderse bajo tierra en Manzanillo, o el testamento político que redactó en México en 1950 junto a Ñico López.

Entre los materiales inéditos sobresale precisamente el diario del Segundo Frente Frank País, que vio la luz en esta colección; Raúl escribió un diario y ahí lo tienen, es un documento que casi nadie cita y que ahora está al alcance de todos, destacó.

El tomo uno abarca la etapa previa a 1959; los tomos del dos al nueve, la Revolución en el poder, cuando usted analiza toda la obra de Raúl, es como si tuviera el todo y también las partes, aquel que sea objetivo y comprometido entenderá que Raúl no solo es el jefe militar y político, sino también el ser humano, expresó Aneiros Alonso.

Raúl no solo ha abordado el tema de la historia en discursos, dijo, también escribió artículos para publicaciones nuestras, en el octavo aniversario del 26 de Julio hay uno de los trabajos más valiosos para analizar los hechos de aquel día, y está íntegro en esta colección.

El intelectual subrayó el valor del índice analítico que acompaña cada tomo; para un historiador o un investigador es muy útil: si quieres saber dónde se menciona Guantánamo, Baracoa, Maisí, Playita, y ahí aparece en todas las páginas, acotó.

La versión digital de la colección permite además su descarga y consulta mediante búsqueda electrónica, lo que amplía su alcance más allá del formato impreso.

En el encuentro estuvieron presentes Yoel Pérez García, primer secretario del Comité Provincial del PCC en Guantánamo, junto a autoridades del Gobierno, escritores, representantes de organizaciones sociales y culturales, y estudiantes, quienes pudieron adquirir los textos.