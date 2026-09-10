Participa avileño en seminario sobre mercado de carbono en China 

Ciego de Ávila, 10 sep (ACN) Como parte de las acciones nacionales para el desarrollo del mercado de carbono, Román Romero López, especialista de la Delegación Territorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) en Ciego de Ávila, recibe entrenamiento sobre ese tema en la Universidad de Wuhan (WHU), en la República Popular China.

En diálogo vía internet con la Agencia Cubana de Noticias (ACN), Romero López detalló que participa en el “Seminario sobre el desarrollo del mercado de carbono de China y la cooperación transfronteriza en materia de comercio de carbono”, que sesiona en la Escuela de Economía y Gestión de la WHU, con representación de 24 países.

La presencia de Cuba en este entrenamiento forma parte de los ocho cursos de desarrollo de capacidades programados por China para 2026 en el marco de la Cooperación Sur-Sur y responde al compromiso de la nación asiática de apoyar a los países en desarrollo en el enfrentamiento al cambio climático, bajo el principio de “enseñar a pescar”.

Conferencias magistrales, sesiones de aula sobre los mecanismos para el desarrollo del mercado de carbono y visitas de campo a entidades de referencia se combinan en el programa del seminario, lo que permitirá al especialista cubano adquirir experiencias prácticas y teóricas de primer nivel.

Este intercambio resulta de vital importancia para Cuba, nación que en septiembre de 2025 aprobó, a través de la Resolución 106 del Citma, el reglamento que establece las bases para las actividades del mercado de carbono, y creó la Unidad Técnica para el Mercado de Carbono en Cuba (UMECC).

Tales acciones del país caribeño forman parte de una estrategia nacional para insertarse en los mercados internacionales, explicó.

El mercado de carbono es un mecanismo económico que permite comprar y vender derechos de emisión de gases de efecto invernadero, con el objetivo de incentivar la reducción de emisiones mediante la asignación de un precio al carbono.

Básicamente, establece un tope máximo de emisiones y otorga permisos a las empresas; aquellas que reducen sus emisiones por debajo del límite pueden vender sus excedentes, mientras que las que superan el tope deben comprar derechos adicionales, dinámica que crea un incentivo económico para invertir en tecnologías más limpias y eficientes.

Cuba cuenta con amplias potencialidades en sectores estratégicos como los bosques —con una cobertura forestal cercana al 33 por ciento del territorio—, la transición energética, el tratamiento de residuos y el carbono azul, vinculado a manglares y pastos marinos.

La inserción en estas actividades busca complementar los esfuerzos en el cumplimiento de su Contribución Nacionalmente Determinada (CND) y el Plan de Estado Cubano para el Enfrentamiento al Cambio Climático (Tarea Vida).

Con la inserción de Cuba en estos mercados ambientales le permiten acceder a financiamiento, tecnologías y cooperación internacional para avanzar hacia una economía baja en carbono, en un contexto de limitaciones impuestas por el bloqueo estadounidense.

Romero López también se desempeña como periodista de la Corresponsalía de la ACN en Ciego de Ávila, especializado en temas de ciencia, tecnología y medioambiente, de manera que combina la gestión ambiental con el tratamiento informativo de estos asuntos.

Forma parte del equipo de trabajo del Centro de Ingeniería Ambiental y Biodiversidad de Ciego de Ávila, institución subordinada a la Agencia de Medio Ambiente del Citma, donde se vincula a investigaciones sobre la adaptación al cambio climático, la reducción de riesgos de desastres y la conservación de la biodiversidad.

Su perfil profesional incluye la participación en cursos nacionales e internacionales de gestión medioambiental y desarrollo sostenible, así como su integración en proyectos de adaptación al cambio climático.

Ha recibido reconocimientos institucionales por su trabajo, entre ellos, un lauro de la Unidad Técnica de Ozono en Cuba por la sistematicidad en la cobertura de actividades destinadas a promover el cuidado de la capa de ozono.