Pinar del Río, una ciudad de 159 años 

Pinar del Río, 10 sep (ACN) Que el 10 de septiembre de 1867 la reina Isabel II de España concediera el título de ciudad a Pinar del Río no fue un decreto formal, fue la exigencia de los que aquí vivían en busca del reconocimiento de la importancia de este poblado.

Bien lo rememoró Juan Carlos Rodríguez Díaz, historiador de la urbe, en el acto por el aniversario 159 de la titulación, en el parque de la Independencia, desde donde se estructuró definitivamente el poblado y los trabajadores erigieron su nueva glorieta después del triunfo de la Revolución.

Del sudor de los guajiros laboriosos en cada campaña tabacalera salían las riquezas que partían hacia España, precisó.

Y la ciudad está levantada sobre vegas de tabaco, con el verde tierno de sus pinos pero con su valor mayor que es su gente, el pinareño noble y laborioso, que trabaja y sigue siendo heredero de esas tradiciones, apuntó en presencia de las máximas autoridades de la provincia, estudiantes y pueblo en general.

Se distingue por su arquitectura ecléctica: esos paños de tela roja, sus columnas, su espacio portal abierto; y el desenfado con el que el pinareño hace uso de la urbe y también su identidad propia, dijo Rodríguez Díaz en un acto en el que no faltó un breve recorrido musical por lo mejor de la cultura cubana.

Este pueblo ha resistido guerras, reconcentraciones, ciclones, temporales y hoy se siente el castigo colectivo de ese bloqueo que afecta la vida cotidiana de todos los pinareños y cubanos, destacó el historiador.

Cada barrio de Pinar del Río forma parte de un pinareño que siente por su ciudad, quiere vivir en ella y tiene fe en el mejoramiento humano- refirió-; y no vamos a renunciar al programa integral de reanimación de cara al 160 aniversario el próximo año.

Tampoco renunciaremos a una urbe limpia y con disciplina social, donde transcurra la vida de los vueltabajeros, sobre todo de nuestros niños, afirmó.

Al concluir el acto, una conga escoltada por estudiantes y jóvenes recorrió la arteria José Martí, con el júbilo que caracteriza a las nuevas generaciones.