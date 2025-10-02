Las Maravillas impulsa la ganadería desde la ciencia

Holguín, 2 oct (ACN) Desde la finca Las Maravillas, el productor Carlos Pozo Ramírez considera que un buen ganadero debe sembrar su propio alimento y potenciarse desde la tierra y la ciencia, que en su caso ha sido su mayor aliada para superar cada meta.

Ubicada en el municipio de Calixto García y consolidada como referente nacional, la finca sobresale por resultados que exceden el plan, con cinco mil litros de leche y 400 kilogramos de carne entregados a bodegas e industrias del territorio con excelente calidad.

En la hacienda cuentan con 300 cabezas de ganado e índices positivos de natalidad, pues registran casi medio centenar de nacimientos y prevén alcanzar los 70 antes de finalizar el año, aseguró Pozo Ramírez.

Conservar estos números resulta difícil debido al periodo de pocas lluvias y la limitación del espacio, pero se apoyan en la ciencia y la técnica y, mediante alianzas con el Centro Universitario Municipal, han creado un aula anexa para sus estudiantes, explicó el productor a la ACN.

Pozo indicó que entre las vías que más utilizan para la reproducción del ganado están la inseminación artificial y métodos más tradicionales, como el seguimiento constante a la vaca en celo, especialidad que desarrollan los cuatro trabajadores de la finca junto a los estudiantes de Veterinaria que rotan por la finca como parte de sus prácticas profesionales.

Hoy los ganaderos son multifacéticos, se especializan en todo y, aunque es un trabajo difícil, nace con la persona y viene en la sangre porque es un oficio que se ama pese a los sacrificios que exige, pero resulta un orgullo ver la calidad de los productos, comentó Carlos.

El productor destacó la labor constante de la finca para mejorar la raza del ganado encaminada a crear una especie resistente al cambio climático, con mejor genética y mayor capacidad productiva, lo que también los ha llevado a desarrollar variedades de pastos y potenciar aquellas de mayor valor proteico que contribuyan directamente a elevar la calidad de vida de los animales.

La finca Las Maravillas destaca por sus excelentes resultados y su aporte a la economía y el desarrollo local, aspecto que resalta en la elección del municipio de Calixto García como uno de los territorios destacados de la provincia en 2025.