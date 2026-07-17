Apunta Cuba con nuevas medidas a la transformación del sistema bancario

La Habana, 17 jul (ACN) Sobre un grupo de medidas y acciones diseñadas para el fortalecimiento y modernización del sistema bancario en las actuales condiciones informaron hoy autoridades del Banco Central de Cuba (BCC).

Juana Lilia Delgado Portal, ministra presidenta del BCC, precisó en conferencia de prensa que estas estrategias a implementar pretenden brindar alternativas a algunos problemas asociados al sector bancario, como la falta de efectivo, la negativa a recepcionar pagos digitales, los incentivos para los nuevos actores económicos y depósitos, los cobros de los jubilados, entre otras cuestiones.

Sobre el tema del efectivo, Delgado Portal señaló que más del 80 por ciento (%) de los salarios y las pensiones en el país se pagan en tarjeta, lo cual añade una tensión adicional a las instituciones bancarias que ya atraviesan otras cuestiones asociadas al tema energético y otras complejidades del escenario presente.

Entre estos propósitos, explicó, se aplicaron transformaciones al cono monetario, introduciendo billetes de altas denominación (dos mil y cinco mil pesos), que empezaron a circular en la presente semana en la red bancaria para dar respuesta a las necesidades de la economía y sus características de operatividad.

Otra de las novedades, acotó, se incluye la coordinación con gobiernos locales para que los actores económicos de las demarcaciones asuman parte del pago de los jubilados del territorio en función de una alianza con las instituciones bancarias para acercar los métodos de pago a las personas en mayor situación de vulnerabilidad.

Comentó que esta iniciativa ha tenido experiencias positivas en los inicios de su implementación en Granma; en La Habana, municipios como Playa, La Lisa, Plaza y Habana Vieja; Holguín, y que irá avanzando en la medida que sea posible su generación a partir de la participación de las administraciones locales, además de ya contar con una plataforma digital en la página del BCC.

Añadió que dichas líneas se adoptan sin perder el propósito de incentivar el empleo de canales digitales para la realización de pagos, para lo cual se proyecta establecer un entorno más propicio para comisiones y bonificaciones que constituyan incentivos adecuados tanto a los comercios, como los consumidores.

En ese sentido, destacó la publicación en la jornada de hoy en la Gaceta Oficial de la República, para su entrada en vigor a partir del lunes próximo, de la Resolución 74, modificativa de la Resolución 111 de 2023, que establece nuevas consideraciones en cuanto al pago en línea, la eliminación del tope de cinco mil pesos como máximo para las transacciones en efectivo entre actores económicos, sustituyendo estas por un esquema más flexible de negociación a través del banco, entre otros puntos medulares.

Adicionalmente, aclaró que a esto se suman también adecuaciones para elevar los umbrales establecidos en los montos de pagos que conllevan una declaración, incentivos para el retorno del dinero en efectivo al banco, y acuerdos con actores que ejercen el comercio mayorista para, en la medida que muestren el incremento de pagos en sus cuentas, puedan ejecutar con beneficios sus operaciones.

Defendió la ministra presidenta que todo este conjunto de medidas aspira a brindar una respuesta coherente e integradora al acometido de ordenar la operatividad bancaria en el país y adecuar las actividades del mismo al Programa de Gobierno y las transformaciones económicas y sociales que acomete el país, en la medida en que se avanza en la instalación de sistemas fotovoltaicos en las unidades para garantizar los servicios independientemente de la contingencia energética.

A partir de estas medidas, no debe existir ningún argumento para no propiciar los pagos digitales, a partir de acciones integrales para un mejor servicio a las personas, flexibilizar procedimientos y priorizar los pagos digitales, subrayó.