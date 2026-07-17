Termoeléctrica Antonio Guiteras en proceso de arranque  

Matanzas, 17 jul (ACN) En proceso de arranque se encuentra la Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras según comunica la página oficial en Facebook de la industria, una planta estratégica para Cuba por su capacidad de generación y su ubicación en el occidente del país.

Tras concluir reparaciones en el economizador y en el Recalentador de alta temperatura (RAT), se procedió a la prueba hidráulica y al ser favorable el resultado se comienza el arranque, explicó el mensaje.

De conjunto con efectivos de la Empresa de Mantenimiento de Centrales Eléctricas (EMCE), los trabajadores de la CTE Antonio Guiteras laboran arduamente para restablecer la unidad e incorporarla al SEN en el menor tiempo posible.

Román Pérez Castañeda, director general de la CTE, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que la avería fue una consecuencia de la desconexión total del sistema electroenergético nacional (SEN) acontecida el martes último, y se trabaja con ahínco para reactivar la planta.

El martes último, la salida de la Unidad Felton 1 provocó una oscilación en los parámetros del sistema con un cambio brusco de la frecuencia, lo que causó la desconexión total del SEN, el cual quedó restablecido el miércoles reciente a las 7:00 de la mañana.

La CTE Guiteras necesita un mantenimiento capital, y la firma francesa que diseñó, construyó y montó la planta fue adquirida por una transnacional norteamericana hace más de una década lo que entorpece la adquisición de partes y piezas para reparaciones, pero no deja de ser la industria punta de la lanza de la generación térmica en Cuba.