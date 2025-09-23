Santiago por extender racha en la Serie Nacional de Béisbol

La Habana, 23 sep (ACN) Las Avispas de Santiago de Cuba (13-2) salen hoy a defender su racha de ocho victorias al hilo frente a los Leopardos de Villa Clara (4-11) en el siempre caliente Guillermón Moncada, cuando arrancan los cuartos duelos particulares.

Los indómitos caminan cómodos en la cima gracias a un ataque demoledor: promedio colectivo de .350, 35 bambinazos, 162 carreras empujadas y un tremendo .385 con gente en bases, todo récord en lo que va de torneo. Enfrente, Villa Clara arrastra una defensa floja (.956), 23 errores, un pitcheo frágil y una ofensiva que no despega.

Bien cerquita en la tabla, los Cocodrilos de Matanzas (12-3) —dueños de la mejor defensa del campeonato (.979)— se la juegan en su feudo del Victoria de Girón ante los Vegueros de Pinar del Río (7-8), urgidos de victorias para no perder el tren de la clasificación.

Los campeones Leñadores de Las Tunas (10-5), segundos en bateo (.327), chocan en el Julio Antonio Mella con los Tigres de Ciego de Ávila (6-9), mientras los Cachorros de Holguín (10-3), también terceros, reciben en el Calixto García a unos Elefantes de Cienfuegos (4-9) que naufragan con el peor promedio ofensivo (.248) y un pitcheo que permite casi siete limpias por juego.

Esta subserie, según anunció la Comisión Nacional, se iniciará el viernes. La causa está relacionada con la no disponibilidad del hospedaje necesario, dado un compromiso previamente establecido.

En Artemisa, los Cazadores (8-4) intentarán seguir en zona de privilegio ante los Indios de Guantánamo (2-13) e Industriales (9-5) visita a los Alazanes de Granma (7-8), segundos en jonrones (17).

Completan el cartel los Gallos de Sancti Spíritus (9-6) que buscan afianzarse en casa frente a La Isla (1-13), y los Toros de Camagüey (8-7) que reciben a los Huracanes de Mayabeque (6-8) en el Cándido González.