Trabajadores de la cultura refrendan apoyo al pueblo venezolano

La Habana, 25 sep (ACN) Una nutrida representación de los trabajadores de la Cultura, encabezados por su ministro, Alpidio Alonso Grau, firmó hoy la Declaración del Gobierno Revolucionario Cubano “Urge impedir una agresión militar contra la República Bolivariana de Venezuela”, proceso iniciado en todo el país y que se extenderá hasta el 30 del presente mes.

El teatro Abelardo Estorino del Ministerio de Cultura congregó a destacados intelectuales y artistas que con sus rúbricas llenas de simbolismo transmitieron al embajador de Venezuela en Cuba, Orlando Maneiro Gaspar, la irreductible vocación solidaria de la tierra de Fidel.

Al hacer uso de la palabra, Alonso Grau sostuvo el espíritu internacionalista que ha caracterizado las relaciones entre ambos pueblos, y evocó a José Martí cuando en 1881 expresó “Deme Venezuela en qué servirla, ella tiene en mí un hijo”.

Agregó que, así como es de grande la fuerza y el despliegue de los Estados Unidos en la región, también lo es la determinación del pueblo venezolano de defender su soberanía e independencia, con una altísima disposición combativa.

Estamos haciendo lo único que podía esperarse del pueblo cubano, la solidaridad con el hermano, la expresión clara y diáfana de apoyarlos hasta las últimas consecuencias, enfatizó; no podemos permanecer indiferentes frente a un atropello de esa naturaleza, agregó.

Maneiro Gaspar explicó que los fracasos constantes de los Estados Unidos en sus planes contra esa nación sudamericana han provocado que quieran tomar acción directa, con el fin de obtener el poder político de Venezuela, colocar a alguien que les venda el país.

Ante esas amenazas y despliegues militares, la unión y hermandad es la mejor arma; por eso transmitimos el agradecimiento y les hacemos llegar un abrazo fraterno como aquel histórico que se dieron los Comandantes Hugo Chávez y Fidel Castro en 1994 cuando vino por primera vez a La Habana.

El diplomático venezolano concluyó patentizando que hijos del "mejor amigo de Cuba" —como definió Fidel a Chávez al conocer de su fallecimiento—, seguirán siendo los mejores amigos de Cuba.

Desde este mièrcoles 24 de septiembre y hasta el último día del presente mes, el pueblo cubano desarrolla un proceso de recolección de firmas en apoyo a Venezuela y como denuncia a la posición injerencista y las amenazas imperialistas que ponen en peligro la proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, acordada en la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños efectuada en La Habana en 2014.