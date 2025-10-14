Pavel Hernández, séptimo con más de un No-No en béisbol cubano 

La Habana, 14 oct (ACN) El derecho capitalino Pavel Hernández se convirtió hoy en el séptimo lanzador con más de un juego ganado sin permitir jits ni carreras en los campeonatos cubanos de béisbol desde 1962.

Hernández caminó los siete innings que duró el partido de Industriales ante Artemisa, definido por nocaut de 12-0, en el estadio 26 de Julio de Artemisa.

En su impecable trabajo, el diestro de los Leones ponchó a siete adversarios y entregó una sola base por bolas.

El único hombre que entró en circulación por los Cazadores fue Yassel Veranes empezando la última entrada, después de 18 outs seguidos, lo que malogró el tercer juego perfecto en la historia de la pelota nacional.

Pavel había ingresado en el club de los pícheres con No-No el 8 de mayo de 2024, cuando doblegó por esa vía a Holguín con pizarra de 7-0 en el Latinoamericano.

El escalafón de los máximos ganadores de partidos sin permitir jits ni carreras en Cuba lo encabeza Juan Pérez Pérez con tres, escoltado por Maels Rodríguez, Aquino Abreu, Rogelio García, Freddy Asiel Álvarez, Geonel Gutiérrez y Pavel Hernández, todos con dos.

De acuerdo con los archivos del estadístico Benigno Daquinta, de los 68 juegos concluidos así en el país, el de hoy resultó el tercero escenificado en el parque 26 de Julio.