La Habana, 14 oct (ACN) El diestro Pavel Hernández firmó hoy el segundo juego sin hits ni anotaciones en su carrera y los Industriales de La Habana escalaron al tercer lugar en la 64 Serie Nacional de Béisbol.

Los capitalinos sacaron fuera de combate a los Cazadores de Artemisa con pizarra final de 12-0 para darles alcance en la tabla de posiciones, en una jornada donde cayeron los dos equipos ubicados en la cima del ordenamiento general.

Hernández, que en la temporada pasada también se anotó un "Cero jits", lanzó las siete entradas que duró el partido y estuvo a punto de propinar un juego perfecto, pero regaló un boleto en el último capítulo.

En ese trayecto recetó siete ponches para llegar a 53 en el campeonato, reafirmarse como líder y conseguir su cuarto éxito de la contienda.

Sus felinos lo apoyaron con un racimo de nueve anotaciones en el primer acto y tres en el séptimo, en un desafío donde conectaron 13 indiscutibles, entre ellos un cuadrangular con la casa llena de Ángel Alfredo Hechavarría.

En el José Antonio Huelga de Sancti Spíritus los Gallos de esa provincia dejaron tendidos en el terreno 5-4 a los líderes Cocodrilos de Matanzas, gracias a un jonrón de Daniel Fernández en el noveno y a otro de Lázaro Fernández en el primero con dos a bordo.

Yankiel Mauris lanzó dos entradas con cuatro ponches y una carrera permitida y se llevó el crédito, mientras Yosney García encajó el revés.

Los Leñadores de Las Tunas sacaron sus hachas en el Guillermón Moncada y derrotaron 13-7 a las Avispas de Santiago de Cuba para mantenerse cercano al trono que han ocupado en los dos últimos años.

Pegaron batazos de vuelta entera por los ganadores los hermanos Yovani y Yordanis Alarcón, Luis Pérez y Henry Quintero, dentro de un ataque de 13 inatrapables.

Por los derrotados se llevaron las cercas Francisco Martínez y Yordis Perera.

En el Calixto García los Toros de Camagüey vencieron 10-2 a los Cachorros de Holguín en el terreno, pero su victoria fue confiscada por utilizar un bateador impropio.

Los Toros conectaron 19 inatrapables en la causa perdida y Yasiel González ligó un jonrón por los de casa.

En el estadio 5 de Septiembre los sorprendentes Elefantes de Cienfuegos se acercaron a medio juego de la zona de privilegio, al batir 4-2 a los Huracanes de Mayabeque.

Una ofensiva de 12 incogibles desplegaron los paquidermos para apoyar el trabajo monticular de Islay Sotolongo, quien solo permitió una anotación en 7.1 capítulos, trayecto donde liquidó a cuatro por la vía amarga.

En otros resultados los Piratas de La Isla vencieron 4-3 a los Vegueros de Pinar del Río y los Alazanes de Granma 8-4 a los Indios de Guantánamo, con un bambinazo con los ángulos congestionados de Leonardo Alarcón y otro Yulieski Remón con los sacos vacíos. Por los derrotados se llevó las cercas Robert Luis Delgado.

El partido entre Leopardos de Villa Clara y Tigres de Ciego de Ávila fue suspendido por las inclemencias del tiempo.