Julio César por más gloria en Mundial de Boxeo de Liverpool 2025

La Habana, 5 sep (ACN) El bicampeón olímpico (Río 2016 y Tokio 2020) y quíntuple monarca mundial Julio César La Cruz (+90 kg) enfrentará hoy al azerí Mahammad Abdullayev, tercero del orbe en Belgrado 2021 y Tashkent 2023, en la segunda jornada del Campeonato Mundial de Boxeo de Liverpool 2025.

El mundial de boxeo en formato olímpico comenzó el jueves con 60 combates en dos sesiones, que tuvieron por escenario al estadio M&S Bank Arena de Liverpool, Inglaterra, y este viernes se disputarán 64 combates más en dos sesiones y con acción en dos cuadriláteros a la vez.



Cuba sonrió en el debut del torneo con el éxito por decisión unánime de 5-0 de Luis Enrique Vinent (60 kg) ante el croata Vide Parkacin, pero sufrió el par de derrotas de Jorge Cuéllar (70 kg) y Nelson Williams (90 kg).

Cuéllar, medallista de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023, cayó en la sesión matutina por 1-4 ante el sueco Kevin Scott, en combate detenido en el segundo asalto por un choque de cabezas que le provocó una herida, mientras que por la tarde Williams cedió en un combate parejo ante el turco Emrah Yasar.

El campeón olímpico de Paris 2024 Erislandy Álvarez (65 kg), también plateado del orbe en Tashkent 2023, y el bronceado entonces Alejandro Claro (50 kg) quedaron “bye” en el sorteo, por ser los número uno de sus respectivas divisiones. También integran el equipo de la isla antillana Rolando Martínez (55 kg) y Jorge Soto (80 kg).

La cita mundialista del Reino Unido reúne a más de 500 peleadores de 66 países de los cinco continentes, agrupados en 10 categorías de peso, tanto masculinas como femeninas.

Se trata de la primera lid del orbe organizada por World Boxing, la nueva entidad avalada por el Comité Olímpico Internacional en sustitución de la Asociación Internacional de Boxeo.

Un total de 118 comités olímpicos nacionales forman parte ya de World Boxing, que con este torneo -el primero en albergar las versiones masculina y femenina del campeonato mundial en un mismo evento- da los primeros pasos en la ruta hacia los próximos Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.