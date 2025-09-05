Preside Primer Ministro visita de trabajo a Caimanera

Guantánamo, 5 sep (ACN) Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Primer Ministro de la República, realiza hoy una visita de trabajo al municipio de Caimanera, en la oriental provincia de Guantánamo.

Un intercambio de Marrero Cruz con el Consejo de la Administración Municipal dio inicio a su estancia en el poblado, limítrofe con la ilegal base naval que el Gobierno de los Estados Unidos mantiene desde 1903 en suelo cubano, en contra de la voluntad del pueblo.

Posteriormente el Primer Ministro recorrerá centros de interés social, entre estos, el hotel Caimanera, la sala de hospitalización materna del policlínico, el centro comercial de la Empresa de Telecomunicaciones (Etecsa), la empresa filial salinera Guantánamo, así como la casita infantil y el hogar de alimentación comunitario de Cayamo.

También presidirá una reunión del Consejo Provincial de Gobierno, en la cual analizarán el plan de acción para mejorar las condiciones de vida de la población.

Acompañan al Primer Ministro en su recorrido las máximas autoridades de Guantánamo, Yoel Pérez García, primer secretario del Comité Provincial del PCC, y Alis Azahares Torreblanca, gobernadora.