Judoca Iván Silva revela claves de exitoso inicio en 2025

Matanzas, 14 mar (ACN) El trabajo en el aspecto físico, especialmente en el entrenamiento con pesas, constituye una de las claves del buen inicio de Iván Silva, judoca cubano subtitular universal en 2018, durante los primeros meses de 2025 y en la nueva división de hasta 100 kilogramos.

Según reveló el propio atleta en declaraciones exclusivas a la Agencia Cubana de Noticias el pase a la nueva categoría le permitió enfatizar más en la ejercitación de gimnasio y aumentar la masa muscular, una cuestión que también se correspondía con la necesidad de aumentar la fuerza para enfrentar a rivales más pesados.

No obstante, todavía me mantengo con una velocidad superior a la de la mayoría de mis rivales, por lo que me enfoco en pulir detalles técnicos y tácticos en el afán de hacerme un sitio dentro de la élite de la división, señaló el oriundo de la occidental provincia de Matanzas.

Silva, multipremiado a nivel continental y regional, apuntó sobre los nuevos rivales que ya conocía a muchos desde antes de la transición, debido a que coincidieron en campos de entrenamiento y pudo realizar el randori (práctica libre) con la mayoría de los mejores exponentes.

El propósito para los meses venideros radica en sumar puntos para mejorar mi ubicación en el ranking mundial (29), con vistas al certamen mundialista de este mismo año y empezar a ascender también en el escalafón olímpico, de cara a la cita de Los Ángeles 2028, comentó.

Reconocido como la principal figura de la disciplina en la mayor de las Antillas, junto a su coequipero y amigo Andy Granda (+100 kg), Silva se coronó campeón en el Grand Prix de Judo de Alta Austria el fin de semana más reciente, para su primer gran triunfo internacional en la nueva categoría.

Al superar en la discusión del oro al húngaro Krisztian Toth, en regla de oro y luego de más de seis minutos de combate sobre el tatami, el deportista de 29 años de edad protagonizó la mejor actuación del judo cubano en lo que va de temporada, y la tercera medalla en lo personal en este 2025, luego de sendos bronces en los Grand Slam de París y de Taskent.

