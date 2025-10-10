Industriales y Gallos reanudan batalla clave hoy en el Latino

La Habana, 10 oct (ACN) Los Industriales buscarán hoy conservar el cuarto puesto de la 64 Serie Nacional de Béisbol cuando enfrenten a los Gallos de Sancti Spíritus en el estadio Latinoamericano, en partido sellado ayer por la lluvia.

Los Leones capitalinos han caído dos veces seguidas ante los espirituanos y exhiben balance de 15-9, a cuatro juegos de los líderes Cocodrilos de Matanzas. En la lomita se medirán Raymond Figueredo (1-1) por los azules y José Carlos Santos por los visitantes, en su primera apertura tras cuatro relevos.

A igual distancia de la cima marchan los Leñadores de Las Tunas y los Cachorros de Holguín, cuyo duelo en el Calixto García fue interrumpido ayer en el cuarto capítulo con ventaja mínima de los locales (1-0). Ambos conjuntos reanudarán su choque en esta jornada si el clima lo permite.

La pugna entre estos tres equipos se mantiene ardiente, mientras el resto de la liga disfrutará este viernes de su reglamentario día de descanso.

Ayer, los Cocodrilos desataron su furia ofensiva y noquearon 11-1 a los Cazadores de Artemisa para consolidarse en la cima del campeonato. En tanto, las Avispas santiagueras doblegaron 7-2 a los Toros de Camagüey, para alcanzar a los artemiseños en la segunda plaza.

También salieron airosos los Huracanes de Mayabeque (6-2 ante los Piratas), los Elefantes de Cienfuegos (9-1 frente a los Vegueros) y los Indios de Guantánamo (6-4 sobre los Tigres), mientras Alazanes y Leopardos dividieron honores en Villa Clara.