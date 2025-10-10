Ofrendas florales a Céspedes y Martí en Santa Ifigenia

Santiago de Cuba, 10 oct (ACN) El General de Ejército Raúl Castro, líder de la Revolución Cubana; y Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República dedicaron hoy ofrendas florales a José Martí, Héroe Nacional de Cuba, en el aniversario 157 del inicio de las gestas por la independencia nacional.

Ante la cripta que resguarda los restos del más universal de los cubanos en el cementerio patrimonial Santa Ifigenia, de esta ciudad, también se colocaron arreglos florales a título de Esteban Lazo, presidente del Parlamento, y del pueblo cubano.

De igual forma, alumnos de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos y cadetes de la Escuela Interarmas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) General José Maceo Orden Antonio Maceo, colocaron una ofrenda a nombre del pueblo de Cuba ante el monumento funerario erigido a Carlos Manuel de Céspedes, como muestra del legado independentista iniciado el 10 de octubre de 1868.

Luego de la ceremonia de guardia de honor, flores sueltas fueron depositadas ante la tumba de Mariana Grajales y en el monolito que resguarda las cenizas del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro.

Yasmani Medina, santiaguero, refirió a la Agencia Cubana de Noticias que con el Grito de La Demajagua, comenzó una era de lucha por la libertad, sueños, e igualdad en la Mayor de las Antillas, y subrayó que honrar hoy esa fecha es asumir el desafío de defender la patria con dignidad en cada tiempo.

Según afirmó, es además, oportunidad para renovar el compromiso con la justicia social y el bien colectivo que inspiró a los mambises.

Asistieron a la ceremonia el primer coronel Luis Prieto Lazo, jefe de la Región Militar Santiago de Cuba; Niurka Bell Calzado, miembro del Buró del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba; Waldys González Peinado, vicegobernador, así como dirigentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, del Ministerio del Interior, de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, organizaciones políticas y de masas, intelectuales y el pueblo indómito.

El 10 de octubre de 1868 Carlos Manuel de Céspedes pronunció el grito de independencia en el ingenio La Demajagua y liberó a sus esclavos invitándolos a incorporarse a la lucha por la libertad, iniciando el período revolucionario de gestas por la independencia de Cuba.

La Guerra de los Diez Años fue la primera de las tres contiendas libertarias ocurridas en la isla caribeña en la segunda mitad del siglo XIX, con el propósito de lograr la soberanía de la nación con respecto a la metrópoli española.