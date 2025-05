Industriales evita la barrida y sigue con vida en la Liga Élite

La Habana, 24 may (ACN) Industriales de La Habana sacó garras hoy en su estadio Latinoamericano y doblegó 4-1 a los Tigres de Ciego de Ávila, para estirar la semifinal de la III Liga Élite del Béisbol Cubano.

Tras caer en los tres primeros choques de la serie —dos en el José Ramón Cepero y uno en casa— los azules necesitaban reaccionar con urgencia, y así lo hicieron, amparados en una joya monticular de su as de cabecera: Pavel Hernández.

El derecho capitalino, que había tropezado en su primera salida de la serie, se subió al montículo con ganas de redención y firmó una apertura de lujo: ocho entradas completas, apenas tres hits, cinco ponches y una sola carrera, que encima fue sucia, secuela de otro error defensivo del equipo.

La ofensiva, que no había carburado bien como se esperaba, hizo lo justo. Ariel Sánchez empató las acciones con un doble en el cuarto, y en el sexto Alfredo Hechavarría —hombre clave en el line up azul— empujó la del despegue con un imparable al centro.

Ya con ventaja, Dennis Laza se encargó de ampliar la cuenta con un jonronazo en el séptimo ante Yunier Batista, y el propio Hechavarría volvió a aparecer en el octavo con su tercer imparable de la tarde para poner la cuarta rayita.

Para cerrar el pleito, el “Cañón de Artemisa” José Ángel García subió a la lomita en el noveno y, sin temblarle el pulso, firmó el salvamento y agrandó su legado como líder histórico en rescates del béisbol cubano.

Mañana se juega el quinto duelo de la serie, otra vez en el Latinoamericano. Industriales necesita ganar para seguir soñando. Los Tigres, en cambio, saben que aún tienen tres oportunidades para rugir hacia la final.