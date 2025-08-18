Falleció Juan Rivas, destacado estadístico del béisbol cubano

Santiago de Cuba, 18 ago (ACN) Cuando se hable de los mejores estadísticos del béisbol cubano hay que mencionar a Juan Antonio Rivas Franco, fallecido hoy en Santiago de Cuba a la edad de 76 años.

Rivas Franco consagró su vida profesional desde 1971 a los números y compilaciones deportivas, asociado al canal Tele Rebelde cuando estaba basificado en la principal ciudad del oriente de la isla, y luego en la emisora provincial CMKC Radio Revolución.

Considerado en el gremio como el estadístico mayor, dada su gran experiencia y la cobertura de más de 50 temporadas del béisbol nacional cubano, trabajó con varios narradores y comentaristas, entre ellos Félix García, René Calama, José Daniel Quevedo, Jhonny Trujillo, Onel Caparrós, Álvaro de Álvarez y Rolando Ramos.

Al conocer la noticia del fallecimiento, los colegas de Rivas Franco han posteado elogios en las redes sociales digitales, con énfasis en su profesionalidad, exactitud en el manejo de los datos y excelentes relaciones personales.

Se nos ha ido El Mago de las estadísticas, escribió el también experto en los números del béisbol Benigno Daquinta, quien destacó las virtudes del santiaguero.

También Arnelio Álvarez dedicó palabras de agradecimiento a Rivas por su entrega a las estadísticas beisboleras y lamentó que 2025 ha sido particularmente duro para quienes ejercen esa especialidad, tras el fallecimiento también de Juan Carlos Díaz, Rafael Guerra e Iván Alonso.