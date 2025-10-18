Cuba por cupo y presea en clasificatorio remo para Santo Domingo

La Habana, 18 oct (ACN) Cuba buscará hoy su cuarto boleto para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 en la continuación del torneo clasificatorio de remo con el doble par de remos cortos (2x) femenino, con sede hasta este domingo en el Lago Petén, en Guatemala.

La dupla la integran Loraidis Echavarría y Lisandra Verdecia, quienes estarán en la final A de esa modalidad, informó a la Agencia Cubana de Noticias (ACN) Ángel Luis García, presidente y comisionado nacional, quien participará en el certamen como delegado técnico.

Este viernes, la mayor de las Antillas consiguió su tercer boleto para la cita multideportiva dominicana con el doble par (2x) femenino peso ligero, integrado por Leah Almeida y Ana Laura Jiménez.

Anteriormente, Cuba logró dos plazas con los singlistas (1x) femenino y masculino con Leah y Henry Joan Heredia, quienes abrieron el casillero de los cupos de la delegación cubana, la que compite en Guatemala con el propósito de alcanzar boletos en las 13 modalidades convocadas, recordó García.

Aclaró que solo entregan plazas los 1x, nueve, los 2x y doble sin timonel (2-), cinco, con las que aseguran la posibilidad de la clasificación de los botes más grandes, entre estás el ocho con timonel (8+).

Al respecto detalló a la ACN que las embarcaciones clasifican como botes y con la cantidad de remeros que la firman, quienes pueden competir también en embarcaciones mayores.