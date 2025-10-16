Cachorros continúan su ascenso a la cima de la Serie Nacional

La Habana, 16 oct (ACN) Los Cachorros holguineros, en su casa del Calixto García, vencieron hoy 3-2 a los Toros de Camagüey para afincarse en la segunda posición de la 64 Serie Nacional de Béisbol y continuar su ascenso a la cima.

La tropa canina de Lugdis Pineda consiguió su quinta victoria consecutiva en el torneo, tercera frente a sus víctimas de esta tarde, y se acercó a juego y medio de los líderes Cocodrilos de Matanzas, que hoy dividieron en su doble cartelera.

El héroe de ayer, Michel Gorguet, volvió a meterse en la piel de salvador al conectar un batazo de cuatro esquinas que sirvió para marcar la ventaja definitiva.

Carlos Alberto Santiesteban (4-1) estuvo intratable en la lomita con siete tramos lanzados y una sola limpia a sus récords, ayudado por José Miguel Rodríguez, que aunque permitió otra rayita, sacó los últimos seis outs.

Riquelme Odelín estuvo todo el tiempo en el montículo de los Toros, pero no recibió la ayuda ofensiva que necesitaba y sufrió la derrota.

Por su parte, los matanceros fabricaron tres anotaciones al inicio del choque, suficientes para llevarse el triunfo 5-1 en el primer partido ante los Gallos en su propia valla del José Antonio Huelga.

Pedro Mesa caminó toda la ruta para anotarse su quinto éxito de la temporada sin la sombra de un revés, espaciando siete indiscutibles, entre ellos un cuadrangular de la leyenda Frederich Cepeda.

Clave en la ofensiva de los ganadores fue el inicialista Luis Ángel Sánchez, quien pegó sencillo y vuelacercas y remolcó tres carreras, todas a la cuenta del derrotado José Isaías Grandales.

A segunda hora, los Gallos tomaron desquite y alcanzaron el éxito con marcador de 2-0, gracias a la actuación de los lanzadores José Carlos Santos, que caminó cuatro apartados, y de Fernando Betanzo, quien tiró el resto para llegar a cuatro triunfos en el torneo.

Daniel Fernández conectó un batazo de vuelta completa, ante los envíos del perdedor abridor Haziel Suárez.

En el estadio 26 de Julio Industriales de La Habana y Cazadores de Artemisa también dividieron honores en su doble choque.

Los Leones se apoyaron en el brazo de Raymond Figueredo para vencer en el primer pleito con pizarra final de 7-1.

El diestro capitalino lanzó el juego completo con seis ponches para ganar su segundo partido, apoyado en un jonrón con dos en base de Dairon Miranda y un sencillo de Roberto Álvarez que trajo a dos compañeros a casa.

Yunieski García, después de ganar cuatro partidos, sufrió su primer descalabro luego de trabajar seis entradas y permitir todas las anotaciones contrarias, dos de ellas sucias.

Luego, llegó la venganza de los anfitriones que se impusieron 7-1 con cuatro carreras en una primera entrada donde Dayan García despachó un bambinazo y Osbel Pacheco un doble impulsor ante el derrotado Julio Rodríguez.

Andy Luis Pérez alcanzó su cuarto triunfo de la contienda con una excelente labor de seis capítulos e Israel Sánchez colgó la última argolla en la pizarra.

Los Huracanes de Mayabeque se afincaron más en zona clasificatoria al disponer 14-2 de los Elefantes de Cienfuegos en el 5 de Septiembre y en otros desafíos los Alazanes de Granma vencieron por tercera ocasión a los Indios de Guantánamo, esta vez con pizarra de 11-3, y los Vegueros de Pinar del Río 8-2 a los colistas Piratas de La Isla.

Por tercera jornada consecutiva no pudieron jugar los equipos de Villa Clara y Ciego de Ávila, por el impacto de la lluvia en el territorio avileño.

Por ese motivo Santiago de Cuba selló su juego en el segundo inning cuando vencía 3-2 a los vigentes campeones de Las Tunas.