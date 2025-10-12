Avispas y Cazadores por invadir el trono en la Serie Nacional

La Habana, 12 oct (ACN) Cazadores y Avispas acechan hoy el trono de los Cocodrilos en la 64 Serie Nacional de Béisbol, apenas a un juego y medio de distancia, decididos a acortar diferencias en la jornada dominical.

Los Cazadores de Artemisa volvieron a estremecer la cima del campeonato al derrotar ayer 7-1 a los líderes Cocodrilos de Matanzas, en un desafío que los consolidó como una seria amenaza para el actual puntero.

La tropa de Yulieski González sumó su decimoctavo triunfo de la temporada y alcanzó en el segundo puesto a las Avispas de Santiago de Cuba, que vieron interrumpido su juego ante los Toros de Camagüey por causa de la lluvia, cuando caían 8-7 en el cuarto episodio.

En el estadio Victoria de Girón bastaron siete entradas para sellar el destino de los saurios, quienes cedieron su primera subserie particular del campeonato.

El joven Brander Guevara volvió a lucir intratable desde la lomita con nueve ponches en la ruta completa, respaldado por el madero caliente de Osbel Pacheco, autor de un grand slam que silenció las gradas matanceras.

Mientras tanto, en el Latinoamericano los Industriales despertaron de su letargo y castigaron 14-7 a los Gallos de Sancti Spíritus con una ofensiva de 20 indiscutibles.

Ángel Alfredo Hechavarría y Roberto Álvarez impulsaron par de carreras cada uno, este último con jonrón de dos carreras, y Yasiel Santoya se fue de 6-4 con tres remolques. Por los espirituanos, Frederich Cepeda volvió a hacer historia al conectar su cuadrangular número 380 y superar las 1500 impulsadas en su carrera.

Los Cachorros de Holguín también ladraron en casa al imponerse 8-7 a los Leñadores de Las Tunas en un duelo electrizante. Yasiel González disparó dos jonrones (7 y 8 del torneo) y Andriuw Válido se apuntó su primer éxito tras tres entradas de relevo perfecto.

En el Nelson Fernández, los Huracanes de Mayabeque continuaron su paso firme al vencer 8-2 a los Piratas de La Isla y mantenerse en zona de clasificación. Yoasán Guillén remolcó cuatro carreras con par de imparables, y Luis Miguel Vázquez se llevó la victoria con siete sólidas entradas de labor.

Por su parte, los Tigres de Ciego de Ávila rugieron en el “José Ramón Cepero” al vencer 4-3 a los Indios de Guantánamo, cortando su racha de tres triunfos. Randy Álvarez firmó tres entradas inmaculadas como relevista para apuntarse el éxito, y Yankiel Tamayo cerró con autoridad los tres últimos outs por la vía del ponche.

El partido sellado entre Toros y Avispas se completará hoy antes del compromiso correspondiente a la jornada y los choques entre Cienfuegos y Pinar del Río, así como entre Villa Clara y Granma, que ayer fueron suspendidos por las inclemencias del tiempo, se jugarán hoy en doble cartelera.