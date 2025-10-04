Asegura Cuba su pasaje al Mundial Sub-23 de Nicaragua

La Habana, 4 oct (ACN) Con garra y corazón, el equipo Cuba Sub-23 derrotó hoy 5-4 a México y se quedó con el bronce del Panamericano de Béisbol, además del ansiado boleto a la Copa Mundial Nicaragua 2026.

Los dirigidos por Danny Miranda cerraron el torneo a todo tren, luego de tropezar en semifinales ante los anfitriones panameños; aunque no pudieron discutir el título, se marchan satisfechos: cumplieron su meta principal, volver al escenario mundialista.

Durante buena parte del desafío los bates cubanos estuvieron dormidos; el abridor mexicano Sergio Meléndez los mantuvo a raya y su ofensiva aprovechó un descuido del zurdo José Ignacio Bermúdez en el cuarto inning para fabricar cuatro anotaciones.

Sin embargo, el carácter salió a flote; un doblete de Cristian Rodríguez abrió el camino, y en el séptimo capítulo Raidel Sánchez limpió las bases con un doble a las praderas que igualó el marcador y encendió los ánimos en el banco cubano.

En el episodio extra, Yunieski Remón elevó de sacrificio para traer la carrera que definió el choque, mientras Yuniel Batista cerraba la cortina con tres outs de oro puro.

Así, los muchachos de Miranda firmaron una remontada que vale su peso en gloria, y con ella el regreso de Cuba al mapa mundial del béisbol Sub-23.