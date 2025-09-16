Rememoran 69 años del acto de desagravio de la FEU a Alicia Alonso

La Habana, 16 sep (ACN) Con un emotivo acto celebrado este lunes en el Estadio Juan Abrantes de la Universidad de La Habana, el Ballet Nacional de Cuba (BNC) conmemoró el sólido compromiso que une a la compañía con la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), a 69 años del acto de desagravio que la organización dedicara a la Prima Ballerina Assoluta Alicia Alonso y al entonces Ballet de Cuba.

Según recuerda una nota enviada a la Agencia Cubana de Noticias por la prestigiosa institución danzaria, el 15 de septiembre de 1956, Alicia bailó "La muerte del cisne" y anunció su decisión de no salir más a escena en Cuba mientras se mantuviera el régimen de Fulgencio Batista.

Al cabo de 69 años, fiel a la tradición y el homenaje a su historia, el BNC, liderado por su directora general y primera bailarina, Viengsay Valdés, acudió al encuentro con los estudiantes unviersitarios para celebrar lo que Alicia Alonso definió como "un matrimonio feliz" entre la compañía y la FEU, tal y como lo recordó el Historiador, Doctor Miguel Cabrera.

El acto conmemorativo fue momento propicio para evocar, además, la figura de Fructuoso Rodríguez, líder estudiantil que en aquel 1956 presidía la FEU de manera interina, y obró en favor del apoyo de la organización a la joven compañía de ballet clásico.

Thalía Morell García, miembro del Secretariado Nacional de la organización, recordó las circunstancias en que se celebró aquel acto de desagravio, y la vigencia de los valores compartidos entre ambas entidades. "Nos une la batalla permanente en defensa de la cultura cubana", sintetizó la joven estudiante.

Por su parte, Cabrera rememoró parte de estas más de seis décadas de fuerte vínculo, así como el simbolismo de un ramo de rosas rojas que la organización estudiantil entregó por última vez a Alicia Alonso en 2019 y ahora lo hace en manos de la primera bailarina Viengsay Valdés, muestra de los lazos indestructibles que une el vigor del estudiantado cubano con la fuerza y determinación del ballet cubano.

Un momento estimulante de la conmemoración fue protagonizado por los estudiantes de la Escuela Nacional de Ballet "Fernando Alonso", Joan Manuel Riera y Greisell Lastre, merecedores recientemente de la medalla de oro en la categoría pas de deux clásico en el XII Concurso Internacional de Sudáfrica; quienes en esta oportunidad, interpretaron la pieza "Tacto".