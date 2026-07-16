Premian en Camagüey a ganadores de Concurso de crónicas Nicolás Guillén

Camagüey, 16 jul (ACN) Convencidos de que la crónica es mucho más que un género informativo donde el periodista narra el hecho desde la emoción y la experiencia, premiaron hoy en esta ciudad a los ganadores del V Concurso y Evento de crónicas Nicolás Guillén.

Auspiciado por la Unión de Periodistas de Cuba en Camagüey, este certamen resalta la obra del Poeta Nacional en el aniversario 37 de su fallecimiento y demuestra la importancia del género por resaltar los valores humanos y compartirlos con la sociedad.

En la categoría de Radio el premio lo alcanzó el material La furia de Melissa, de Lisvany Martín Rodríguez, de Villa Clara, con una realización impecable que constituye un ejemplo magistral del empleo del lenguaje radiofónico.

Arianna Suárez Torres, de Radio Nuevitas, se alzó en Hipermedia con la obra Cesárea, acto de amor, logrando una síntesis perfecta entre la fotografía, el texto narrativo y el audio en un tema de alta sensibilidad.

El colega del periódico Ahora, de Holguín, ganó en el apartado de Prensa Escrita, con la crónica Huracán de Esperanza que aborda una temática devastadora a través del relato que definen la solidaridad de la nación cubana.

En Televisión, el jurado describió la puesta en escena de alta complejidad y factura impecable, Carmen y Martí, historia de amor, la cual hizo ganadores a María del Carmen Fuentes y Lázaro Ernesto Torres, ambos de Televisión Camagüey.

El Premio Especial Fidel Castro conferido en el año de su Centenario fue otorgado a la obra Impronta de Fidel en la Brigada Médica Cubana en Venezuela, de Mayelin Brage Viamontes

En el encuentro se recordó al reconocido y querido profesor Adolfo Silva Silva, creador de este evento, a quien se le debe la constancia y el amor por un género que teje historias, acerca a las personas y permite compartir las tristezas y los sueños de los otros.