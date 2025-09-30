Participa el ministro de Cultura cubano en Mondiacult 2025

La Habana, 30 sep (ACN) Alpidio Alonso Grau, ministro de Cultura, preside la delegación de Cuba a la III Conferencia Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) sobre políticas culturales y desarrollo sostenible, Mondiacult, inaugurada este lunes en Barcelona.

El evento, que se desarrolla en el Centro de Convenciones Internacional de la citada ciudad hasta el 1 de octubre, convoca a autoridades de cultura de todo el mundo, y se inscribe en los esfuerzos de la comunidad internacional por colocar la cultura como un factor decisivo de la convivencia, la cooperación, la justicia social y la paz, según dio a conocer el Ministerio de Cultura (Mincult) de la mayor de las Antillas.

Previo a Mondiacult, el pasado 28 de septiembre sesionó la XXII Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Cultura, donde el titular cubano hizo uso de la palabra en dos ocasiones para analizar temas contenidos en la Carta Cultural Iberoamericana, así como puntos comunes de agenda sobre los derechos culturales, la cultura de paz y los desafíos de la cultura en los tiempos actuales, en particular, las propuestas concretas a implementar después de la III Conferencia Mundial de la Unesco.

De gran impacto en la audiencia fue el llamado de Alonso Grau al cese del genocidio contra el pueblo palestino, causa defendida por el gobierno y pueblo de Cuba en todos los escenarios internacionales; así como la solidaridad de los cubanos con la hermana República Bolivariana de Venezuela, amenazada por la agresión imperial.

Los delegados a la Conferencia Iberoamericana, en consonancia con los temas mencionados, y otros, como los desafíos de la inteligencia artificial, el cambio climático y las crisis multidimensionales, además de la consecuente apuesta por la diversidad cultural y la protección del patrimonio, se pronunciaron por un mayor reconocimiento al rol de la cultura en el actual escenario mundial y a su papel como sustento de la paz y la cooperación.

En ese sentido, el jefe de la delegación cubana subrayó los resultados de la amplia democratización del acceso a la cultura promovida por la Revolución, los valores del sistema de enseñanza artística —gratuito y al alcance de cualquier niño y joven con talento—, y ponderó la resistencia, la defensa de la identidad, y la creatividad de artistas e instituciones frente a bloqueo imperialista.

Alonso Grau instó igualmente a conocernos y cooperar más en favor del intercambio cultural, el conocimiento mutuo y la preservación y fortalecimiento de identidades y valores compartidos, con especial énfasis en la paz y la justicia social, concluye la información del Mincult.

Mondicault es la mayor conferencia mundial sobre política cultural, y la edición de 2025 reúne a miles de participantes para establecer la agenda global de la cultura en los próximos años.

A juicio de sus organizadores constituye, al mismo tiempo, una importante plataforma de promoción, ya que con la conclusión de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a la vista, dicha Conferencia transcurre en un momento decisivo para construir un consenso y un impulso para establecer la cultura como un objetivo independiente dentro de la próxima estrategia de desarrollo de las Naciones Unidas.