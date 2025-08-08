No es vivir del arte, sino para el arte, asegura Villafaña

La Habana, 8 ago (ACN) La importancia de no vivir del arte, sino para el arte, resultó tema de interés en el primer “Encuentro con” del mes de agosto, y que cada jueves de verano a las 3:00 p.m. se realiza en el Salón de Mayo del Pabellón Cuba, sede nacional de la Asociación Hermanos Saíz (AHS).

Bajo la conducción de la reconocida periodista Magda Resik, el espacio que siempre abre sus puertas a artistas cubanos, recibió esta vez al prestigioso ceramista, grabador, pintor, diseñador y dibujante Agustín Antonio Villafaña Rodríguez.

Como un hombre de muchas luces, catalogó Resik a este guantanamero de nacimiento, que confesó durante la cita que el arte no fue algo que llegó en un determinado momento de su vida, sino que nació con él, y brotó desde adentro, primeramente como hobby, al dibujar, tallar en un jabón o hacer figuras de barro, entre otras ocurrencias que ya lo hacían sentirse artista.

Al hablar de la educación artística, Villafaña contó que su inclinación por las artes plásticas comenzó conociendo el legado de José Martí, quién despertó en él esa magia de la creatividad, sobre todo tras resultar premiado a nivel nacional cuando tenía solo ocho años, con un dibujo del Apóstol en la manigua.

Después de eso, el héroe se convirtió en un paradigma que llegó a través del regalo de una maestra, quien le dio un libro de la primera edición de “La Edad de Oro”.

Como aún no sabía leer, su hermana mayor le iba leyendo en voz alta, mientras él se perdía en aquello que escuchaba; y a estas alturas de la vida todavía le sirve de inspiración, comentó .

En 1972 se graduó de la Escuela Nacional de Arte, en La Habana, para convertirse en profesor de grabado en la Escuela Elemental de Arte de la Isla de la Juventud hasta 1985; lugar del que conserva imborrables recuerdos; y asegura que fue, es y será, su segunda tierra natal.

Fue allí, además, donde se encontró sí mismo y descubrió a ese creador incansable, profesor, y promotor, que llegó con su sabiduría hasta instituciones, organizaciones, movimientos artísticos y culturales, logrando superación, reconocimiento y prestigio nacional e internacional

En este sentido, evocó su estancia en Florencia, Italia, donde se especializó en cerámica gracias a las experiencias adquiridas desde el Centro Europeo de la Terracota.

Mencionar la Comunidad Artística Creativa Yeti, fundada en junio de 1999, despertó gran emoción en el artista y los amigos presentes, quienes compartieron sus experiencias en este sitio ubicado en 13 y 46, municipio Playa, y que constituye un refugio para todo aquel que busca una oportunidad para soñar, alimentar las musas y encontrar un camino seguro donde el arte salva.

Según Villafaña, el haber participado en la fundación y desarrollo de la Casa Yeti, es el eslabón más fuerte de una cadena artística que ha traído resultados satisfactorios y estimulantes a su obra.

Resaltó que la membresía de ese lugar, cada día, lo ayuda a perfeccionar su magisterio, cuyo reto ha sido confrontar con creadores de diferentes generaciones y con diversos géneros, tendencias y estilos que, a través de cursos, servicios de adiestramiento, talleres, clases, especializaciones y producciones artísticas, entre otras iniciativas, han logrado captar y defender las técnicas y movimientos contemporáneos de la especialidad.

La continuidad de conocimientos en la atención a niños, jóvenes, adultos —profesionales o no—, es de gran importancia para una obra artística, pues no basta la existencia del artista, sino la idea de reflejar el patrimonio, las tradiciones, el testimonio y trascendencia de la vida del autor; así como el resultado visual y museable de su época, concluyó.

Nacido el 13 de junio de 1952 en Yateras, Villafaña es uno de los creadores que por su propia producción ha ganado y merece seguir ganando un espacio dentro del panorama de las artes visuales de Cuba, pues más de 600 exposiciones e innumerables premios confirman su trayectoria de más de 50 años de vida artística, se destacó igualmente que en el espacio “Encuentro con” que auspicia la AHS.