Villaclareños rinden tributo al Titán de Bronce y al Guerrillero Heroico

Santa Clara, 14 jun (ACN) En el Complejo Escultórico Ernesto Che Guevara tuvo lugar este domingo la ceremonia de cambio de ofrendas florales en el memorial que guarda los restos del Guerrillero Heroico y de sus compañeros caídos en Bolivia, en un acto que reafirmó la vigencia de su legado antiimperialista.

El tributo se inició en el memorial del Complejo Escultórico, donde descansan los restos del Che y de los 39 integrantes de su destacamento de refuerzo.

René Reday Armas, director del Complejo Escultórico, señaló que el cambio de ofrendas constituye un vínculo permanente entre el pueblo y la memoria de los combatientes internacionalistas

Cada vez que renovamos estas ofrendas, decimos Maceo y Che es decir resistencia, antiimperialismo y lealtad a los humildes, expresó Reday, quien recordó que este año se conmemoran el centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro y el 95 cumpleaños del General de Ejército Raúl Castro.

El acto central fue en el Parque Antonio Maceo, escenario de un homenaje especial por el natalicio de dos gigantes de la historia patria: Antonio Maceo, el Titán de Bronce, nacido en 1845, y Ernesto Guevara, el Guerrillero Heroico, nacido en 1928. Separados por 83 años, unidos por el fuego de la rebeldía y la lucha por la libertad.

Lixary Teresa Lima Espinoza, primera secretaria del Comité Municipal de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en Santa Clara, destacó que el gesto simbólico renueva el compromiso de las nuevas generaciones con la lucha contra las injusticias.

“Colocar las flores no es un ritual vacío; es reafirmar que mientras haya una injusticia, nuestra voz será un terremoto, como dijo el Che”, afirmó la dirigente, quien alertó sobre los intentos de “domesticar la historia”; ambos médicos de ideales, ambos caídos en combate.

“La historia no repite fechas por casualidad; a veces, el coraje tiene su propio calendario”, concluyó.

En el mismo escenario, y en el contexto de las amenazas que enfrenta el país por el Gobierno de Estados Unidos, se procedió a la entrega de la distinción Destacado en la Preparación para la Defensa, a propuesta del Consejo de Defensa Provincial, y mediante la orden 86 del Jefe de la Región Militar Villa Clara, se otorgó tan alto reconocimiento al Coronel Raimundo Ramírez Rodríguez, por su liderazgo y dedicación constante a la preparación y estabilidad para la defensa del territorio y otras tareas en interés del pueblo villaclareño.

La jornada contó con la presencia de Susely Morfa González, presidenta del Consejo de Defensa Provincial; Milaxy Yanet Sánchez Armás, vicepresidenta; jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, así como Héroes del Trabajo de la República de Cuba y una representación del pueblo de Santa Clara, que reafirmaron el compromiso de defender la Patria y mantener vivo el legado de Maceo y el Che.