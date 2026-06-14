Propone humor político cubano formas renovadas de comunicación

La Habana, 14 jun (ACN) La dimensión del humor político para la comunicación marca las pautas principales de la II Bienal Internacional del Humor Político que concluye hoy, en esta capital.

Para el destacado caricaturista e ilustrador cubano Arístides (Ares) Hernández Guerrero ese concepto es una razón para seguir insistiendo en el desarrollo de esa forma de expresión en la mayor de las Antillas que, a su consideración, cuenta con el valor añadido de llegar al público de una manera más fácil e intuitiva que otras manifestaciones del periodismo, al apelar a la sátira y la reflexión para analizar la realidad.

En declaraciones exclusivas a la Agencia Cubana de Noticias, el Premio Nacional del Humor 2020 elogió la prioridad concedida desde las instituciones de la cultura cubana para la realización de esta cita y como, a pesar de la situación actual, se han mantenido, en la medida de lo posible, los eventos y la programación cultural en muchísimos espacios.

Ares insistió que el encuentro de creadores ha ganado un mayor trasfondo en su segunda edición y permite entender, a través del humor, las maneras en las que se teje el colonialismo cultural y sus dimensiones simbólicas, que encuentran también en la disciplina un campo de disputa.

El artista defendió el poder de la visualidad de las caricaturas como el de la síntesis, que conlleva un nivel de información e investigación importante sobre qué se quiere decir y cómo.

De esta manera, señaló, los humoristas cubanos han podido incursionar en la realidad cubana desde otra óptica, lo cual es una muestra de la vitalidad del sector junto a las buenas prácticas que se vienen haciendo para incorporar más voces a esta forma de expresión, e incluso, a veces, el humor va más allá de lo cómico como ha sido el tema del tratamiento desde el archipiélago al genocidio en curso en Gaza.

Sobre este tema, refirió se han hecho muchísimas caricaturas marcando el tema de la agresividad de Israel, la manera en que Estados Unidos respalda esa agresión, lo mismo que ocurrió con Irán, y esas imágenes hacen una interpretación de lo que está pasando para descubrir la otra verdad detrás de la noticia que no aparece en los grandes consorcios y conglomerados de la información con intereses corporativos muy marcados.

“En ese escenario, me parece que es muy importante sacar adelante el evento, con una fuerte convocatoria para reunir a 118 creadores de 38 y eso creo que le da una visibilidad a los conceptos, a las ideas que queremos transmitir y refuerza la potencia del mensaje que tenga lugar desde la Cuba asediada por el imperialismo”, añadió a la vez que enfatizó en esto una muestra más de la resistencia de la isla ante el cerco multidimensional impuesto.

Con una importante presencia de cultores del arte foráneo, superior a la de la edición precedente, la II Bienal Internacional del Humor Político continúa posicionando a la capital cubana como uno de los principales circuitos culturales para repensar el oficio.

La celebración del encuentro en un momento de particular escalada en la agresión económica y simbólica contra la mayor de las Antillas por el Gobierno de Estados Unidos reafirma, a consideración de sus artífices, el rol determinante de la preservación de los valores identitarios en defensa de la soberanía y el proyecto nacional.