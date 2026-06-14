Temas económicos marcaron la agenda informativa en Holguín

Holguín, 14 jun (ACN) Los temas económicos marcaron la agenda informativa de la semana en la provincia de Holguín, reflejo de los esfuerzos del territorio por ampliar servicios a la población en medio de la crisis energética que afronta el país.

El reciclaje, la explotación de las plataformas virtuales, el uso de la ciencia y la innovación tecnológica, y la generación de electricidad mediante paneles solares figuraron entre los asuntos abordados.

La Empresa Hilandería Inejiro Asanuma (Gihilan), del municipio de Gibara, sobresalió por mantener operativo su proceso industrial con la innovación como garantía de eficiencia económica.

Adolfo Sarmiento Ramos, especialista en inversión de la entidad, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que gracias al movimiento de innovadores y racionalizadores, la planta incorporó nuevos talleres sin requerir grandes inversiones, entre los que sobresalen uno destinado a la manufactura de colchones y otro a la confección de útiles plásticos, con capacidad para elaborar anualmente conos y envases.

También la pequeña empresa Frenas Conmigo concluyó la fase de construcción civil de la primera estación de carga fotovoltaica de la provincia y se alista para la inauguración con 32 kilovatios (kW) en inversores y 60 kW en baterías.

Álvaro Grass González, socio único y fundador de la empresa, informó que las labores ejecutadas en esa fase inicial, en la instalación ubicada en el reparto Alcides Pino, de la ciudad cabecera, incluyeron el acondicionamiento del inmueble y el montaje de los paneles solares.

En el quehacer informativo destacó la Unidad Empresarial de Base de Recuperación y Venta de la ciudad de Holguín, que fortaleció vínculos con la población y los centros generadores de residuos, con el propósito de evitar materiales recuperables en vertederos y, con ello, focos contaminantes.

Como parte de esa estrategia, se crearon puntos móviles integrados por trabajadores de la organización que rotan por circunscripciones y consejos populares, incluidas áreas de difícil acceso.

Dentro de dicha dinámica trascendió la plataforma digital Punto Monedero, que posibilita el reciclaje de botellas plásticas a través de una moneda virtual con la que los usuarios pueden adquirir diversos productos de la Cervecería Parranda, en una estrategia que impulsa el comercio electrónico vinculado a la economía sostenible.

En la semana fue titular el telecentro Telecristal, el primero del país en emplear energía renovable para garantizar sus transmisiones con módulos fotovoltaicos, lo que le permite operar de manera autónoma y asegurar la continuidad de su programación incluso ante fallos del Sistema Eléctrico Nacional.

Diuvichen Vila Torres, director del medio, informó que anteriormente las emisiones dependían de la rotación de los circuitos eléctricos y de una planta inestable, lo que afectaba la sostenibilidad de las transmisiones y, por ende, la información que recibían los televidentes.

Como pincelada cultural el Teatro Eddy Suñol inauguró una sala alternativa en el lobby de su edificio central como parte de las celebraciones por su aniversario 87.

El nuevo espacio permite mantener activa la cartelera artística mientras continúan las labores de mantenimiento en la infraestructura principal, afectada tras el paso del huracán Melissa por el oriente de Cuba en octubre pasado.