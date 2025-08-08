La Colmenita regala arte y ternura en Santiago de Cuba

Santiago de Cuba, 8 ago (ACN) La compañía infantil La Colmenita ofreció una presentación inolvidable en Santiago de Cuba, que emocionó a niños, niñas y familiares con un mensaje de alegría, inocencia y solidaridad en La Alameda.

Lea: Unión perfecta de talento, tradición y playa: Varadero Josone

Ricitos, los Tres ositos y la Década Prodigiosa fue el espectáculo de la tarde noche de este jueves en tierra indómita, que mezcla danza, actuación y canto, como parte de la gira nacional por los 35 años de fundado el conjunto infantil, embajador de buena voluntad del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia.

Carlos Alberto Cremata, director de La Colmenita, refirió que regresar a Santiago, nuestra segunda casa, es siempre un acto de amor, porque aquí el pueblo tiene una sensibilidad artística excepcional y una historia que inspira.

Comentó que próximamente estarán celebrando los 65 años de las relaciones entre Cuba y Vietnam en ese hermano país.

A través de coreografías dinámicas, diálogos inteligentes y canciones, los pequeños cautivaron a santiagueros y foráneos, quienes reconocieron el valor educativo y humano de ese proyecto nacional.

En la presentación, la Dirección Provincial de Cultura reconoció a La colmenita por su aniversario de creado, aportes al logro de una infancia feliz y formación artística en la temprana edad.

Como parte de su estancia en la Ciudad Héroe, los colmeneros visitaron el cementerio patrimonial Santa Ifigenia, donde rindieron homenaje a los padres fundadores de la nación y a figuras relevantes de la cultura cubana.

La Colmenita continuará su gira por Guantánamo, Holguín y la comunidad de Birán llevando un mensaje de ternura, valores y defensa de lo más noble del ser humano.