Jornada en Josone reunirá voces nacionales e internacionales

Matanzas, 28 ago (ACN) Una jornada de lujo devendrá la cuarta noche del Festival Varadero Josone: Rumba, Jazz & Son, donde confluirán hoy sobre un mismo escenario varios exponentes nacionales e internacionales de la buena música.

Según información publicada en la página oficial del evento en Facebook, el programa de este jueves incluirá la actuación de Rodrigo Sosa “La Quenística” (Argentina) en formato especial con Zulema Iglesias (Cuba) y Miss Timba DJ de Colombia; además se unirán las propuestas de DECUBA, Alain Pérez y La Orquesta, y El Dray en representación de la nación anfitriona.

Alain Pérez adelantó a la Agencia Cubana de Noticias que las expectativas son altas, pues este festival le permitirá compartir nuevamente con el público de Matanza, al cual considera lleno de energía.

El popular músico destacó además que entregará lo mejor de su arte en la jornada, y afirmó que siempre siente alegría de volver al Varadero Josone, evento esta vez previsto hasta el día 31 venidero.

Señaló que llegará con un fonograma titulado Bingo, su más reciente producción discográfica, la cual ya circula en plataformas digitales; e invitó a escucharla antes de la presentación, como adelanto de lo que se podrá disfrutar en el concierto con su orquesta: una ocasión que promete ser inolvidable.

La página Cultura Matancera en la red social Facebook, anunció que se dispondrán ómnibus desde varios municipios hacia el parque Josone; en la ciudad de Matanzas el servicio se ofrecerá a partir de las 7:00 de la noche, con salidas desde los parques René Fraga, de la Libertad, Peñas Altas, Maceo y la plaza Goicuría.

La página oficial del festival en Facebook informó sobre puntos de venta de entradas en La Habana y Matanzas; además de la opción de adquirirlas mediante la aplicación “La Papeleta”, disponible en la dirección https://lapapeleta.cu/download/ lo cual facilitará diversas vías para garantizar presencia en la cita.