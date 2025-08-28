Modifica Holguín red escolar en el curso 2025-2026

Holguín, 28 ago (ACN) La unificación de centros y el cambio de uso de los subutilizados forman parte de las medidas establecidas por el sector educativo en Holguín, destinadas al reordenamiento de la red escolar que suma más de mil trescientas treinta instituciones en el curso 2025-2026.

En el próximo período lectivo, siete municipios aplicaron modificaciones encaminadas a favorecer la calidad del proceso de enseñanza a partir de la optimización de recursos humanos, materiales, financieros y de infraestructura, además de promover la asistencia de los estudiantes al ubicarlos en centros próximos al hogar, explicó a la ACN Luis Felipe Batista Rodríguez, director general de Educación en la provincia.

Entre los territorios que reorganizaron su red figuran Gibara, Antilla, Banes, Rafael Freyre y la cabecera provincial, quienes tuvieron en cuenta la reducción de la matrícula, el nivel de completamiento de la cobertura docente y el estado constructivo de las instalaciones.

Permanecen sin cambios las escuelas rurales por su importancia para las comunidades aisladas, mientras las medidas de reorientación y reunificación de alrededor de 20 mil estudiantes se concentraron en capitales de demarcaciones como método de zonificar la matrícula.

El directivo señaló que algunas variaciones incluyen la apertura de aulas de preuniversitario en las localidades de Melilla y Agua la Piedra, en Rafael Freyre; la creación de un centro mixto de secundaria básica y preuniversitario en Alcalá, en Báguano, y la integración de ese nivel de enseñanza al instituto técnico Manuel Isla, de Cacocum.

Con la formación de grupos más grandes, que permitan un manejo docente eficiente, se mejora la asignación de maestros calificados y de clases de calidad, lo que beneficiará la sostenibilidad del personal y reducirá las necesidades de profesores, afirmó.

Además, se clausuraron anexos con el traslado de sus alumnos, la conversión de escuelas en otras instalaciones útiles dentro del sector, como palacios de pioneros y campamentos, y el cierre de la secundaria básica Dagoberto Sanfield debido a que ya no reúne condiciones para una reparación eficiente, agregó.

A nivel nacional, la provincia de Holguín posee la mayor cantidad de instituciones de la Educación General, donde se agrupan sesenta y cinco círculos infantiles, 29 politécnicos, 27 preuniversitarios, entre otras, a las que se incorporarán el próximo primero de septiembre más de ciento treinta y un mil estudiantes.