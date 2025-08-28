Aseguran en Camagüey merienda escolar para el curso 2025-2026

Camagüey, 28 ago (ACN) En la provincia de Camagüey se ultiman los preparativos para asegurar la merienda escolar a los estudiantes que reciben la doble sesión de clases en diferentes planteles docentes.

Pedro González Mendoza, director de Servicios Generales del Grupo Empresarial de Comercio Interior, comentó que los más de 20 centros de elaboración que funcionan en el territorio alistan las condiciones para sostener uno de los programas más sensibles de la Revolución cubana.

Explicó que continúa el proceso de conciliación para identificar los estudiantes y docentes beneficiados con esa alimentación, al tiempo que se garantiza el chequeo exhaustivo del parque automotor encargado de transportar la merienda escolar.

En ese sentido, Miguel Soca Martínez, director de la Dirección Provincial de Comercio, afirmó que en el período estival una prioridad ha sido la revisión técnica de los vehículos, el chequeo médico de los choferes, la supervisión de la higiene y calidad de los alimentos que serán distribuidos, entre otros parámetros, que permitirán laborar con eficiencia y suministrar en el día alrededor de dos a tres municipios.

Por su parte, Ramón Hernández García, chófer fundador del citado programa, explicó que en medio de las complejas circunstancias que enfrenta el país, el personal encargado de cumplir con esa labor, mantiene la disposición permanente de asegurar, en su caso específico, el adecuado estado técnico del medio de transporte que conduce para que la merienda escolar llegue con prontitud y calidad a los educandos y profesores.

Iniciado a principios de la década del 2000, este programa, aseveró, demanda un esfuerzo colectivo de organismos como las empresas Láctea, Cárnica y Alimentaria, así como de otros pertenecientes al sector del Comercio en la provincia.