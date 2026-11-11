Inaugurado el XXVI Salón de la Ciudad de La Habana (+Fotos)

La Habana, 11 nov (ACN) Con la entrega del Gran Premio a Evelio Pérez Morejón por la pieza Elegidos, de la serie Soy Cuba, abrió sus puertas este martes el XXVI Salón de la Ciudad, en el Centro Provincial de Artes Plásticas y Diseño de La Habana (CPAPD), institución que celebra su aniversario 45.

El jurado, integrado por los artistas Isabel Santos y Kamil Bullaudy, y Margarita González, curadora del Museo Nacional de Bellas Artes, decidió premiar también a Javier García Alonso por la obra Jimagua.

Evelio Pérez Morejón.

Sobre Pérez Morejón, destacaron la originalidad del trabajo, la factura y la síntesis; mientras que en García Alonso ponderaron la buena estructura de la pieza por la idea que transmite y el cambio de visión en cuanto a la escultura tradicional.

Con la pintura como expresión principal, esta vez se presentaron unos 45 creadores con más de 70 obras que discursan sobre la temática convocada: Ciudad Plural; y cuyo eje abarcó otras técnicas como el dibujo, la escultura, la técnica mixta, la instalación, el trabajo con cartón y metal, de acuerdo con Arturo Blas Fariñas, subdirector del CPAPD.

Tras la ceremonia de apertura, el fotógrafo sueco Edgar Frey, inauguró en uno de los espacios de la casona de Luz y Oficios del centro histórico capitalino, su más reciente muestra La extravaganza del vacío, conformada por 20 instantáneas sobre el objeto y las atmósferas, mucho más allá de las metáforas que se pueden descubrir en cada uno de ellos con el paso del tiempo.

Frey significó las motivaciones que tuvo para tomar esas fotos, tanto en Cuba como en Suiza, y subrayó que la isla posee una energía única devenida inspiración mediante su gente, su paisaje y su arquitectura.

Aquí he conocido personas valientes, talentosas y luchadoras de quienes he tenido el privilegio de aprender, señaló.

Como parte de las celebraciones por los nueve lustros del CPAPD capitalino, Carlos Acosta, su director, anunció la entrega del “Premio Luz y Oficios” a Bullaudy, conferido por primera vez en julio último con el afán de reconocer al artista visual que más se haya destacado a lo largo del año.

El Salón de la Ciudad constituye desde 1981 el evento competitivo de la plástica más antiguo de La Habana; y su importancia trasciende ese carácter, pues funciona como plataforma para visibilizar la creación, estimular el experimento, propiciar el intercambio entre artistas y públicos, además de documentar la evolución de las artes visuales en la mayor de las Antillas, y contribuir a preservar y enriquecer la identidad cultural de la urbe.