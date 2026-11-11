Avanza Guantánamo con los nuevos centros comunitarios de carga

Guantánamo, 11 nov (ACN) Un nuevo centro comunitario de cargas y servicios, el primero del populoso reparto Caribe, en el norte de esta ciudad, entró en funcionamiento para beneficio de uno de los consejos populares más poblados de la urbe guantanamera.

Perteneciente a la Unidad Empresarial de Base de Vivienda, de la Empresa Integral de la Construcción, Guanco, el Centro ofrece a la población de la zona variadas prestaciones que alivian la difícil situación eléctrica, agravada por el recrudecimiento del bloqueo y la restricción de entrada de petróleo a Cuba, impuesta por la administración de Donald Trump, desde enero pasado.

Oscar Gómez, director de la institución, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que ya se ofrece el servicio de carga de medios de transporte como triciclos, con cuatro capacidades, además de motorinas, bici motos y bici taxis, que suman 10 estaciones.

También dispone de un área para la carga de celulares, ecoflow, baterías, y otra para la cocción de alimentos, habilitada con ollas arroceras, multipropósito y cocina de inducción, que facilitan la elaboración de la comida que lleven las personas.

Refirió que se establecerán alianzas con otras entidades para ofertar servicio de cafetería, con la facilidad del pago en transferencia, como ahora, que se expende el cartón de huevos por esa vía electrónica de amortización.

Con un horario de funcionamiento de ocho de la mañana a 10 de la noche, en el que se aprovecha la luz solar y la acumulación de energía, el nuevo centro comunitario de carga respalda su funcionamiento con un kit de 20 paneles solares de 20 kilowatts, pero comenzaron con la cobertura de la mitad de esa potencia.

Un colectivo de tres trabajadores asume la gestión del lugar, en el cual el servicio de carga oscila entre 50 pesos (celulares) y 800 (triciclos), con una demanda que crecerá con los días, puesto que ahora es que la gente se va familiarizando con este sitio, que seguiremos mejorando, asegura su director.

Guantánamo avanza así en la construcción y puesta en funcionamiento de una red de 30 instalaciones de este tipo, con el apoyo de la máxima dirección del Partido Comunista de Cuba y el gobierno en la provincia, en colaboración con varios organismos y que ya tienen presencia en el municipio cabecera, con la mayoría de los centros previstos, además de Maisí e Imías.