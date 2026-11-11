Apuesta empresa avileña por la eficiencia energética

Ciego de Ávila, 11 nov (ACN) Decididos a avanzar hacia un uso más eficiente de la energía, en correspondencia con las urgencias del país y las normas cubanas, los trabajadores de la Empresa de Tuberías de Polietileno de Alta Densidad (Ciegoplast) en Ciego de Ávila, implementan medidas para reducir los consumos de electricidad.

Tales acciones responden, también, al propósito de ampliar el alcance del Sistema de Gestión Integrado, para lo cual esa entidad se sometió a un riguroso proceso de certificación y, en la actualidad, está a la espera de la aprobación por la Oficina Nacional de Normalización. (NC ISO-50001:2019 Sistema de Gestión de la Energía-Requisitos de Orientación para su Uso).

En diálogo con la Agencia Cubana de Noticias, directivos y especialistas aseguraron que la empresa es exigente y veladora del cumplimiento de las medidas de ahorro e incorporan medidas como el cumplimiento de la Norma Cubana NC ISO-50001:2019 Sistema de Gestión de la Energía-Requisitos de Orientación para su Uso), de forma progresiva.

Este plan de acción se toma a partir de las indicaciones nacionales para reducir el consumo, en un contexto de crisis energética.

El traslado de cargas de los horarios pico diurno y nocturno representa una de las acciones fundamentales, por tanto, se procura no activar las líneas en calentamiento en esos periodos.

Asimismo, sustituyen las lámparas de iluminación de seguridad conectadas al Sistema Eléctrico Nacional por luminarias solares, que en la actualidad suman 23 y proporcionan un ahorro de siete mil 820 kilowatts hora, sumados a los esfuerzos para cambiar las luces interiores por tecnología LED con similares garantías.

En la entidad adquieren equipos de climatización con tecnologías más económicas, y en las áreas productivas se sustituyen añejas maquinarias por otras más eficientes.

Los especialistas de Ciegoplast aludieron, además, a la importancia de otras acciones que optimizan procesos, reducen costos y mejoran la sostenibilidad: revisión de equipos tecnológicos durante mantenimientos preventivos regulares y el control de parámetros de producción (temperatura, presión y velocidad).

La capacitación en prácticas de ahorro energético coadyuva a implementar las medidas con mayor eficacia y crea conciencia en los trabajadores de una empresa que, en consonancia con las proyecciones del país, apuesta por renovar su matriz energética con la instalación de un parque solar fotovoltaico, cuando las condiciones financieras lo permitan.