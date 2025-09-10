Desde hoy, VIII Encuentro de Cantoras “Ella y yo” en la capital

La Habana, 10 sep (ACN) Los trovadores Carlos Lage y Ray Fernández darán la bienvenida hoy al VIII Encuentro de Cantoras “Ella y yo” en el Centro Cultural Fresa y Chocolate, de esta capital, a las 5:00 p.m.

Se darán cita en la jornada inaugural las cantoras cubanas Roxana Peña Olmo, Deborah Parra y Alejandra del Risco, mientras que por la parte extranjera estarán Marcela Gleisser, Marina Pacheco, Claudia Levy (Argentina) y Rosario Segovia (Chile).

Heidi Igualada, presidenta del Comité Organizador del encuentro, destacó recientemente entre las actividades a la presentación del documental “Marta Valdés: Soberana del tiempo” el próximo viernes a las 10:00 a.m. en Estudios Abdala, y la actividad para las infancias en el Parque Línea y L del capitalino Vedado.

Serán sedes del evento también el teatro del Museo Nacional de Bellas Artes, la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, el Museo Nacional de la Música y el Café Longina, comentó.

La presidenta del Comité Organizador resaltó la presencia de Annie Garcés, Yamira Díaz, Yudi Herrera, el Trío Palabras, el dúo Pureheid, Virginia Rodrigo y otras voces cubanas y foráneas que amenizarán las diferentes jornadas de la cita.

El VIII Encuentro de Cantoras “Ella y yo” se extenderá hasta el venidero 14 de septiembre y estará dedicado a Eduardo Sosa y Marta Valdés, imprescindibles en la cultura cubana.