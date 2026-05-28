Viceministra cubana rechaza acusaciones de amenaza a seguridad de EE.UU

La Habana, 28 may (ACN) En medio de conversaciones entre Cuba y Estados Unidos, este país ha continuado tomando medidas que afectan significativamente al pueblo cubano, manifestó Josefina Vidal Ferreiro, viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, en una entrevista exclusiva concedida a la cadena estadounidense PBS NewsHour.

Entre estas citó la imposición de un bloqueo energético y nuevas sanciones secundarias a entidades extranjeras que operan con la Isla.

"La coacción, la presión sobre Cuba ha aumentado, se ha fortalecido, con la imposición de un bloqueo energético de petróleo al país, y más recientemente con la imposición de nuevas sanciones secundarias a entidades y personas extranjeras que han operado o actualmente tienen operaciones con Cuba", afirmó la viceministra durante la entrevista con la copresentadora Amna Nawaz.

Vidal subrayó que, a pesar de esta agresión económica, Cuba ha logrado avances significativos en su transición energética: "Hemos duplicado en apenas unos meses la producción de energía a través de fuentes de energía renovables, principalmente mediante una inversión muy acelerada en energía fotovoltaica. Estas son algunas de las cosas que estamos haciendo para enfrentar y encontrar soluciones a muchos de los problemas que estamos enfrentando".

En relación con la acusación del Departamento de Justicia de EE.UU. contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz por el derribo de dos avionetas de la organización terrorista Hermanos al Rescate en 1996, la viceministra calificó el cargo como "ilegítimo, ilegal y totalmente fraudulento".

"Toda la responsabilidad recae en el gobierno de Estados Unidos por ese incidente, porque Cuba agotó todas las vías diplomáticas para alertar y advertir que el espacio aéreo cubano estaba siendo violado de manera flagrante", enfatizó.

La diplomática cubana rechazó categóricamente las alegaciones de Washington sobre una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional estadounidense: "Cuba no es una amenaza para los Estados Unidos, nunca ha sido una amenaza para los Estados Unidos. No hay bases militares extranjeras. La única base militar extranjera que todavía existe en Cuba es la Base Naval de Guantánamo de Estados Unidos en contra de la voluntad del gobierno y del pueblo cubano”.

Vidal afirmó que Estados Unidos "nunca ha presentado ninguna evidencia oficialmente a Cuba" que respalde sus acusaciones, y describió esas alegaciones como "un pretexto que se está utilizando para justificar la escalada... para continuar castigando al pueblo cubano y a Cuba”.

La viceministra se refirió a las declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio, de quien dijo: "No está familiarizado con la historia de Cuba". Añadió que el mensaje de Rubio refleja "que no nos conoce y no entiende nuestra historia y lo orgullosos que estamos de nuestra independencia y de nuestra determinación de defenderla”.

Finalmente, Vidal dejó clara la posición de Cuba ante una eventual agresión militar: "Nos tomamos muy, muy en serio las amenazas provenientes de Estados Unidos. Y siempre hemos estado listos para defender nuestro país".

No obstante, aclaró que Cuba "no busca el conflicto" y que "no hay razón por la que cubanos y estadounidenses deban morir"