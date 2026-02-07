Una Revolución no colapsa si es verdadera

La Habana, 7 feb (ACN) Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, destacó desde su perfil en Facebook, la resiliencia y unidad de la Revolución Cubana ante las adversidades.

"La Revolución Cubana, forjada en décadas de resistencia y unidad frente a adversidades sin precedentes, se enfrenta una vez más a una escalada de la política coercitiva del gobierno de los Estados Unidos.

Este recrudecimiento del bloqueo, tiene como objetivo estratégico estrangular el suministro de combustible a la isla. Al dificultar y encarecer los suministros y generar temores mediante chantaje y amenazas, buscando crear una crisis interna.

Sin embargo, la respuesta del pueblo y el gobierno cubano no es de rendición, sino de preparación meticulosa y movilización colectiva, demostrando una vez más que la unidad y la inteligencia son los pilares para salir adelante.

Ante este escenario de presión extrema, se han implementado un conjunto de decisiones estratégicas para proteger los logros fundamentales de la nación.

Estas acciones, preparadas con antelación, priorizan de manera inquebrantable los servicios esenciales para la población.

Se impulsa la producción nacional de crudo y las fuentes renovables de energía, se prioriza el suministro de agua, los servicios básicos de salud —con énfasis en la atención materno-infantil y el Programa de Cáncer— y la producción territorial de alimentos. Además, se protegen las actividades de defensa.

Este enfoque integral subraya la determinación de proteger la vida y la soberanía nacional por encima de todas las cosas.

El camino para superar esta coyuntura y asegurar el futuro se sustenta en una transformación estructural de la economía, con la soberanía energética y alimentaria como ejes centrales.

Nuestro gobierno ha delineado un plan que se extiende a todos los sectores de la sociedad, fundamentado en la participación popular.

Por lo tanto, contra los pronósticos negativos que anunciaban un colapso inminente, Cuba demuestra una vez más su capacidad de resiliencia y victoria moral.

La Revolución no se arrodilla; se reinventa y fortalece en la adversidad".

(Tomado del perfil de Facebook de Roberto Morales Ojeda)