Chequea Díaz-Canel trabajos en la CTE Renté

La Habana, 25 sep (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, visitó hoy la Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Maceo (Renté), en la provincia de Santiago de Cuba, como parte del recorrido que realiza por todo el país para chequear la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Informó la Presidencia en X que durante el recorrido, Jesús Aguilar Hernández, director general de Renté, detalló al mandatario las condiciones en que trabaja la CTE, afectada por numerosas salidas imprevistas, pero que avanza hacia la estabilidad con la estrada de su bloque cinco, con 70 megawats (MW), luego de un mantenimiento parcial.

El resto de sus bloques, el seis y el tres, fuera hoy del ciclo de mantenimiento, están generando 50 MW cada uno, precisó Aguilar Hernández.

Explicó que la unidad cuatro está fuera de servicio desde 2023, pero se prepara su estrategia de recuperación, como parte del Plan de Gobierno para fortalecer el SEN.

Para el mes de diciembre están planificados mantenimientos ligeros en las unidades seis y tres, que permitirán a la CTE Renté estar en mejores condiciones para el fin de año, dijo.

Aseguró que se avanza en el camino de la estabilidad, pero hay que trabajar para mantenerlo.

Díaz-Canel insistió en la calidad de los mantenimientos, tanto de las unidades seis y tres, como de la cinco que igualmente debe pasar por trabajos correctivos próximamente.

Todo esto para seguir recuperando potencia y tener más disponibilidad a fin de año, afirmó el mandatario.

El jefe de Estado reconoció a los trabajadores eléctricos de todo el país por la labor heroica, intensiva y sin descanso.

Se conoció que en la actualidad Renté está generando 170 MW.

Elogió la estrategia trazada que comprende recuperar capacidades en generación térmica y distribuida, así como seguir construyendo parques solares que en la actualidad están logrando generar más de 600 MW que se está logrando en el día.

De los parques solares fotovoltaicos comprometidos para este año solo resta uno por iniciar, los demás están en funcionamiento o en construcción.