Tormenta afecta subestación eléctrica en Santa Clara Industrial

Santa Clara, 24 ago (ACN) Una fuerte tormenta impactó la subestación Santa Clara Industrial, vital para el suministro eléctrico de más del 40 por ciento (%) del municipio de esta ciudad, así como áreas de Placetas y Camajuaní.

El fenómeno meteorológico causó múltiples averías en el sistema eléctrico, aunque ningún emplazamiento de grupos electrógenos en la capital provincial villaclareña resultó afectado.

Yadier Ruiz, jefe del Despacho de Cargas de la Empresa Eléctrica en Villa Clara, informó que las líneas de 110 kilovatios (kV), que alimentan la subestación 110-34-5 fallaron, junto con un puente abierto en la barra de 34-5.

Las líneas de distribución 6-3-7-5, que cubren desde Maleza hasta Camajuaní, y la 17-85, que abastecen la zona hospitalaria y circuitos como Cebadero y Latius, también colapsaron, explicó Ruiz.

Además, circuitos de 13 kV, como el 193, 31, 39 Sandino, 30, 53 EIDE , 132 y 162, presentan interrupciones por árboles caídos, líneas y postes partidos en puntos de interconexión.

Sobre la explosión reportada en la madrugada, aclaramos que esta obedece a una avería en la línea de 33 kV.

“Logramos restablecer parte del servicio, pero la línea 6-3-7-5, que va del Somos Jóvenes a Camajuaní y de Maleza a la Universidad, sigue sin operar, dijo.

Continuamos trabajando para recuperar el servicio en todas las zonas afectadas, aseguró Ruiz, quien precisó que brigadas de la Empresa Eléctrica laboran intensamente para solucionar las averías y restablecer el suministro en el menor tiempo posible, mientras la población espera la normalización del servicio.