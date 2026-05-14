Dos visiones de Fidel Castro desde la religión y el debate racial

La Habana, 14 may (ACN) Como parte del programa de la XV edición del Coloquio y Festival Nicolás Guillén, jóvenes estudiantes y profesores universitarios debatieron en la sala Villena, de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), sobre la relación de Fidel Castro (1926-2016) con la religión y su visión en torno a la racialidad.

El panel que ocupó la jornada vespertina de la primera sesión del evento fue moderado por el profesor Fabio Fernández y se tituló Canta el sinsonte en el Turquino, donde se ofrecieron dos perspectivas sobre temas que resultan útiles en el estudio e investigación de la realidad cubana en las últimas décadas.

La primera de ellas, Fidel Castro y la política antirracista de la Revolución Cubana, se acercó al establecimiento de normas y leyes que contribuyeron a la eliminación de la discriminación en Cuba desde el propio año 1959.

Según refirió en su ponencia Keila Cancio Pérez, estudiante de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana (FFIUH), el tema es mucho más complejo y requiere observar la realidad desde distintos ángulos.

Cancio Pérez abordó el recorrido histórico, las contradicciones en la política antirracista y la realidad social, donde intervienen otros asuntos como el sesgo de prácticas de discriminación por color de la piel.

Para la panelista, el tema es de mucha complejidad, y sus realidades superan los planteamientos de las leyes trazadas; se imponen otros enfoques a la hora de encauzar investigaciones que penetren en el tema, sentenció.

En tanto, el joven profesor Carlos Jesús Alfonso Oliva abordó en su ponencia la relación del estadista con la Iglesia Católica en Cuba, mediante su investigación El silencio del altar y la voz del Comandante: Diálogos entre la Iglesia y Fidel en la Cuba revolucionaria.

Según expresó el también docente de la FFIUH, la relación establecida entre el líder y la institución religiosa está marcada por distintos acontecimientos que modulan las decisiones y el diálogo entre las partes.

Abordó momentos que son clave en el devenir histórico concreto, que van desde las contradicciones Iglesia-Estado en los primeros años después de 1959, la publicación del libro Fidel y la religión, de Frei Betto; y las visitas papales de sus santidades Juan Pablo II (1998), Benedicto XVI (2012) y de Francisco I (2015 y 2016).

Las visiones de los panelistas ofrecieron, además, un espacio oportuno para debatir sobre el tema, pues los asistentes aportaron criterios enriquecedores y estimularon zonas del pensamiento en torno a la historia vinculante.

Durante el miercoles, jornada inaugural del Coloquio y Festival Nicolás Guillén, se suscitaron oportunidades para el debate en cuestiones que relacionan a la poesía, la historia, la cultura y el pensamiento; siempre inspirados en la obra y el legado del Poeta Nacional de Cuba, las cuales siguen ofreciendo un valioso arsenal de búsquedas y espacios para sostener encuentros como este.