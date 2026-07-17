Díaz-Canel: Una nueva versión del macartismo regresa en EE.UU.

La Habana, 17 jul (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, denunció hoy en la red social X que una nueva y más peligrosa versión del macartismo se abre paso en Estados Unidos.

Una nueva y más peligrosa versión del macartismo está de regreso en Estados Unidos.



1/5 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) July 17, 2026

En su mensaje, el mandatario recalcó que esta proyección transnacional promueve alianzas de ultraderecha reminiscentes del fascismo hitleriano y de la tenebrosa Operación Cóndor.

Bajo el pretexto de enfrentar a una supuesta “izquierda radical” global, estas corrientes extremistas articulan estrategias de guerra ideológica y política, escribió Díaz-Canel.

El presidente cubano advirtió que los verdaderamente radicales son la derecha imperial y sus acólitos, responsables de crímenes como el genocidio en Gaza, asesinatos extrajudiciales, persecución y tortura de migrantes, bombardeos contra escuelas de niñas en Irán y el genocida bloqueo al pueblo cubano.

En ese sentido, concluyó con la sentencia de que el verdadero peligro para la humanidad es la filosofía del despojo que dicta las acciones de guerra de la ultraderecha transnacional.