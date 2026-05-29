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Sostienen las FAR reunión con Comando Sur de EE.UU.

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ACN - Cuba
Redacción ACN | Foto: Minfar
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29 Mayo 2026

La Habana, 29 may (ACN) Por acuerdo de ambas partes se produjo el 29 de mayo de 2026 una reunión entre el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, General Francis L. Donovan, y el Viceministro Primero Jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias General de Cuerpo de Ejército Roberto Legrá Sotolongo. 

   Ambas delegaciones valoran de positivo el encuentro donde se abordaron temas vinculados con la seguridad en torno al perímetro divisorio del enclave militar y estuvieron de acuerdo en mantener comunicación entre ambos mandos militares.

(Tomado del perfil del Minfar en Facebook)

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