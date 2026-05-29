Alertan analistas sobre riesgo real de intervención de EE.UU. en Cuba

La Habana, 29 may (ACN) Sobre los alcances de la escalada agresiva por parte de Washington contra la mayor de las Antillas y las constantes provocaciones en un escenario de elevadas tensiones ahondaron hoy especialistas en el espacio televisivo Mesa Redonda.

Rodney González Maestrey, director de Asuntos Legales y Análisis de la Dirección de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex), advirtió que en estas fechas el riesgo de una agresión militar norteamericana se mantiene como una posibilidad muy real, dado el análisis de ciertas proyecciones de la política de la Casa Blanca hacia la nación caribeña.

En primer lugar, el diplomático señaló la intención de la actual administración estadounidense de fabricar, de manera artificial, un entorno propicio en la que una parte considerable del público hacia lo interno perciba como justificable, e incluso razonable, la opción de una intervención.

Señaló, no obstante, que está construcción mediática se produce en un contexto de gran hastío bélico y sentir antibelicista por gran parte de la población estadounidense, orientada hacia la situación de crisis hacia lo interno de la sociedad norteamericana y las recientes incursiones militares en Venezuela e Irán.

"Esto los obliga a agarrarse de la falacia de presentar a Cuba como un enemigo y una amenaza a la Seguridad Nacional de Estados Unidos y amplificar por todas las vías posibles la narrativa del Estado fallido" acotó.

El funcionario de la cancillería cubana valoró en esto, y en la apuesta de utilizar las serias carencias impuestas al pueblo del archipiélago en este verano de altas temperaturas, como una peligrosa continuidad de las pautas trazadas en el conocido Memorando Mallory, para encauzar el malestar social hacia un estallido que facilité la intervención.

Enfatizó que se acogen a los manuales de guerra psicológica, de instrumentalización de la justicia con fines políticos; como demostró la reciente causa presentada contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, para acallar a las mayorías dentro de su país que se oponen al cerco, culpabilizar de todos los males al gobierno cubano y obviar el hecho de que el mayor obstáculo para los intercambios entre ambos pueblos y la participación de sus empresas y ciudadanos en la economía de la isla lo representa el complejo entramado de sanciones.

"Los mismos intereses de la ultraderecha anticubana son los que niegan cualquier perspectiva de edificar un nuevo tipo de relaciones normales entre ambos países a la vez que se boicotea activamente a cualquier intento de acercamiento con noticias falsas, manipulaciones y una narrativa que induce a la desesperanza y la sumisión como únicas vías posibles", añadió.

Con estas apreciaciones coincidió Jorge Legañoa Alonso, presidente de la Agencia Prensa Latina y analista internacional, quien subrayó que todos esos pasos responden a una estrategia muy clara de guerra no convencional, en su forma macabra de estar amenazando constantemente a una nación y sus habitantes.

Apreció que el bloqueo, recrudecido aún más en su variante energética, tiene un impacto diario incalculable en la población a la vez que intentan ocultar su mano de las penurias que atañen a los cubanos, mientras persiguen de manera deliberada cerrar las opciones y posicionar el entreguismo y la derrota como únicos panoramas viables.

"Resulta irónica la manera en la que pretenden saturar a la opinión pública internacional de su relato, mientras persiguen cualquier forma de solidaridad y acusan a la isla de terrorista mientras obvian el historial de más de tres mil asesinados y dos mil mutilados que ha sufrido como consecuencia del terrorismo de Estado patrocinado y financiado desde Estados Unidos" agregó.