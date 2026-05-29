Realizaron ejercicios de preparación para la defensa en Santiago de Cuba (+Fotos)

Santiago de Cuba, 29 may (ACN) Santiago de Cuba desarrolló hoy el Día Nacional de la Defensa, con el objetivo de fortalecer y elevar la preparación de las fuerzas y medios en las acciones previstas durante la puesta en completa disposición combativa.

Como parte del ejercicio defensivo territorial se demostró la preparación alcanzada por las diferentes categorías del personal que participan en la defensa, además de comprobar el desarrollo de hábitos y habilidades en jefes y soldados.

Durante la jornada también se realizaron ejercicios prácticos encaminados a fortalecer la preparación combativa y la cohesión entre los distintos componentes del sistema defensivo territorial.

En este contexto tuvo lugar una clase combinada de tiro, donde el personal participante evidenció el nivel de preparación alcanzado para enfrentar situaciones previstas en escenarios de defensa.

Asimismo, las acciones permitieron corroborar el estado de la técnica de combate y consolidar habilidades mediante demostraciones en el terreno sobre el actuar de las fuerzas y medios ante un eventual ataque enemigo.

Las actividades desarrolladas ratificaron la disposición y capacidad de respuesta de las estructuras defensivas del territorio oriental.

Estos ejercicios se realizan en un contexto marcado por el incremento de las tensiones con Estados Unidos y el recrudecimiento de las medidas económicas contra Cuba.