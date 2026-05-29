Consolidar disposición combativa ocupó Día Nacional de la Defensa (+Fotos)

Yaguajay, Sancti Spíritus, 29 may (ACN) Desarrollar hábitos y habilidades entre los dirigentes y jefes durante la puntualización de puesta en completa disposición combativa para defender el territorio fue premisa hoy, en la realización del Día Nacional de la Defensa en la provincia de Sancti Spíritus.

Las actividades centrales de la jornada tuvieron lugar en el Consejo de Defensa de Zona (CDZ) de Meneses, en el municipio de Yaguajay, sitio donde se desarrollaron acciones para cohesionar a ese CDZ, la plana mayor, los grupos de trabajo y demás estructuras participantes, ante una posible invasión del enemigo.

En el inicio de las actividades, Deivy Pérez Martín, presidenta del Consejo de Defensa Provincial, recibió una detallada información sobre cómo el norteño territorio se ha venido preparando para la defensa, la protección de la población y para responder a las necesidades de los lugareños en tiempo de paz y el aseguramiento alimentario ante adversidades, incluyendo la guerra.

Brigadas de Producción y Defensa (BPD) también protagonizaron diversas acciones en las que se constataron el empleo de granadas de mano, el dominio del fusil AKM, el uso de explosivos, además de ejercicios para aprender a dominar aspectos vitales en el combate, como maneras seguras y efectivas de desplazamiento en el terreno.

Como colofón del Día Nacional de la Defensa en el Consejo de Defensa de Meneses, efectivos de tropas especiales combinados con BPD del lugar demostraron cómo repeler y neutralizar al enemigo ante una probable penetración y ocupación de espacios en ese escenario geográfico.