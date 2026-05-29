Cuba no es un enemigo de EE.UU., ni quiere serlo, afirmó Canciller

La Habana, 29 may (ACN) Cuba no es un enemigo para Estados Unidos, ni quiere serlo, afirmó Bruno Rodríguez Parrilla, ministro cubano de Relaciones Exteriores, en entrevista exclusiva en Nueva York con la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S. A.

Tras concluir una visita de trabajo en Naciones Unidas, donde denunció el cerco energético y la amenaza militar contra su país, Rodríguez Parrilla declaró que Cuba tiene una profunda vocación de paz, y descartó que constituya una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de Estados Unidos.

El Canciller explicó que el argumento de la supuesta amenaza busca manipular a la opinión pública y justificar medidas coercitivas genocidas que provocan daños humanitarios extraordinarios.

Insistió en que Cuba no es una amenaza para EE. UU., ni en seguridad nacional ni en política exterior, ya que se trata de una nación pequeña frente a una superpotencia nuclear y siempre ha contribuido a preservar la paz regional e internacional.

Recordó que en La Habana se firmó la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, considerada un aporte esencial del General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder al frente de la Revolución, a la política exterior cubana.

El jefe de la diplomacia señaló que existen vínculos fraternales entre los pueblos de Cuba y Estados Unidos, y que la mayoría de los ciudadanos de ese país y de los cubanos residentes allí favorecen la normalización de relaciones y rechazan una aventura militar.

Sobre el tratamiento mediático, denunció que el Gobierno estadounidense desarrolla una guerra cognitiva, psicológica y cultural contra Cuba, apoyada en plataformas digitales y medios tradicionales, con el objetivo de manipular la información y ocultar la realidad.

En relación con la reciente acusación contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, calificó de infame e ilegal la instrucción de cargos, evocó las violaciones del espacio aéreo cubano en 1996 de los implicados y aseguró que el derribo de avionetas ocurrió en territorio nacional, con advertencias previas del Gobierno de Cuba.

Rodríguez Parrilla subrayó que la decisión busca generar pretextos adicionales para justificar una intervención militar, endurecer el bloqueo económico, comercial y financiero, y aplicar sanciones secundarias, pero reafirmó que el pueblo cubano defenderá la Revolución y a sus líderes históricos.

Sobre el diálogo bilateral, lamentó la falta de avances y la conducta contradictoria del Departamento de Estado, aunque reiteró la disposición de Cuba a resolver diferencias mediante medios diplomáticos, sobre la base del respeto mutuo y el derecho internacional.

Destacó que en el Consejo de Seguridad de la ONU se escuchó con atención la denuncia de Cuba y se respaldaron posiciones en defensa de la paz, el multilateralismo y la libre determinación de los pueblos.