Santiago de Cuba honra a Fidel Castro a 99 años de su natalicio

Santiago de Cuba, 13 ago (ACN) En el cementerio patrimonial Santa Ifigenia, de esta ciudad, una representación del pueblo santiaguero rindió hoy emotivo homenaje a Fidel Castro Ruz, en ocasión del 99 aniversario de su natalicio.

La ceremonia, marcada por un profundo respeto y recogimiento, comenzó con la tradicional guardia de honor y el depósito de flores blancas ante el monolito que resguarda las cenizas del Comandante en Jefe, símbolo de su permanente vínculo con esta ciudad, que lo vio crecer como hombre y líder.

Yesenia Acuña, primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas en el territorio, refirió que el ejemplo del líder histórico de la Revolución se impone como estandarte, para seguir construyendo la obra social que hoy sostenemos.

Fidel fue un soñador incansable, defensor de las causas justas y un revolucionario hasta la médula, mirando siempre de que lado estaba el deber y con una confianza indisoluble en los jóvenes, en aras de cumplir cualquier misión asignada, dijo.

Según expresó tenemos un Fidel presente, que nos guía y enseñó a vencer los desafíos con preparación y la convicción de no fallar jamás a su legado y al socialismo.

Encabezaron el tributo Beatriz Johnson, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en la provincia, y Manuel Falcón, gobernador, además asistieron jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, combatientes y representantes de las organizaciones de masas.

Fidel Alejandro Castro Ruz, nacido el 13 de agosto de 1926 en Birán, antigua provincia cubana de Oriente, actual Holguín, dirigió la lucha del pueblo cubano por la consolidación del proceso revo­lucionario y su avance hacia el socialismo, impulsando trascendentales transformaciones económicas y sociales de la nación, y para el desarrollo de la educación, salud, deporte, cultura y ciencia.

A 99 años de su natalicio, los cubanos renuevan el compromiso de mantener vivo su pensamiento y actuar con la misma audacia y firmeza que caracterizó su vida, reafirmando que su legado sigue siendo una brújula imprescindible para Cuba y el mundo.