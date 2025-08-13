Recuerdan en el mundo legado de Fidel en su 99 natalicio

La Habana, 13 ago (ACN) Diversos países del mundo conmemoran hoy el 99 aniversario del natalicio del líder histórico de la Revolución cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, con actos de homenaje a su legado revolucionario, precisa Prensa Latina en varias notas informativas.

En Cuba, la fecha constituye una de las de mayor trascendencia para la nación caribeña, y el homenaje al estratega revolucionario tiene lugar en un complejo escenario internacional marcado por presiones económicas y desafíos internos.

La figura del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz emerge como un referente cuyo legado político e ideológico continúa guiando la defensa de la soberanía nacional con su pensamiento estratégico y persistencia en la unidad nacional, como base del discurso y la acción del liderazgo cubano.

En Sri Lanka, la organización Solidaridad Bolivariana destacó el ejemplo de Fidel Castro para las fuerzas antiimperialistas.

"No conocemos a ningún otro líder que, como verdadero antimperialista, le dio a su pueblo la fuerza para presentarse con orgullo ante el mundo", señaló el secretario de la organización, Jeewanantha Jayatissa.

En Moscú, amigos rusos y trabajadores de la misión cubana recordaron a Fidel con un emotivo acto en la Plaza Fidel Castro Ruz, mientras el embajador cubano en Rusia, Julio Garmendía, destacó que es un orgullo poder recordar ante el monumento al líder de la Revolución cubana.

En China, el Diario del Pueblo entregó a la Embajada de Cuba la primera caricatura sobre la Revolución cubana hecha en ese país con Fidel Castro Ruz como protagonista. La obra, creada en 1963, se titula "Corte de cinta" y es del primer editor jefe del suplemento Sátira y Humor, Ying Tao.

Vietnam, como forma de honrar al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, lanzó una campaña nacional de apoyo al pueblo de Cuba liderada por la Cruz Roja de ese país, cuyo programa se desarrollará hasta el próximo 16 de octubre y tiene como propósito recaudar al menos 65 mil millones de dongs.

El presidente de la Cruz Roja de Vietnam, Nguyen Hai Anh, recordó que Cuba fue el primer país del hemisferio occidental en reconocer a Vietnam. "Vietnam siempre estará junto a Cuba, como Cuba lo está al lado de Vietnam", afirmó.

En Italia, la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba celebra el natalicio de Fidel con diversas actividades en sus 77 círculos, y las representaciones piamontesas realizarán una ascensión al Pico Fidel, en el Monte Arpone de los Alpes italianos, donde rendirán homenaje al líder histórico de la Revolución cubana.

Nicaragua conmemora también los aniversarios 99 y 95 de los natalicios de Fidel Castro Ruz y de Tomás Borge, este último, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional.

La copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, expresó que la celebración se extiende "en todo el país y en todos los centros que llevan su nombre".

Miembros de la Juventud Sandinista realizaron un conversatorio en el que resaltaron el legado de ambos líderes, y el miembro del Consejo Nacional de la Red de Jóvenes Comunicadores, Freddy Morales, recordó que Fidel Castro y Tomás Borge demostraron la necesidad de luchar por los ideales y derechos de los países.

El modelo socialista cubano, concebido por el líder histórico de la Revolución cubana como un proyecto humanista, sigue siendo el eje del sistema político y social del país, en el cual Cuba ha preservado conquistas como la educación gratuita y la salud universal, pilares que el líder cubano consideraba irrenunciables.